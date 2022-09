Pierre Palmade : Bernard Montiel fait craquer l'humoriste avec un adorable chaton

Animaux Stars est de retour ce samedi 3 septembre 2022 avec un nouveau numéro assurément placé sous le signe de l'humour. Après avoir reçu Raphaël Mezrahi, Chantal Ladesou ou encore Diane Leyre, c'est un humoriste très apprécié du grand public que Bernard Montiel a convié sur le plateau de son émission diffusée sur Animaux TV. À savoir Pierre Palmade.

En général, c'est de son amour pour son métier de comédien ou d'humoriste que Pierre Palmade parle lors d'interviews. Mais lors du tournage réalisé en avril dernier, c'est pour un tout autre sujet qu'il a été invité à se confier par celui qui est aussi chroniqueur de Touche pas à mon poste. En effet, il a évoqué son amour pour les animaux. Et pour lui faire plaisir, Bernard Montiel et la vétérinaire habituelle qui l'accompagne, Laetitia Barlerin, lui ont fait rencontrer un adorable petit chaton dont Pierre Palmade est totalement tombé sous le charme comme le prouvent les photos de notre diaporama. Il faut dire que celui qui a récemment célébré ses 30 ans de carrière est un féru des félins. Comme il l'a déjà confié dans Les Grosses Têtes sur RTL, il possède deux chats chez lui.

Le grand complice de Michèle Laroque ne manquera sans doute pas par ailleurs de revenir sur ses projets professionnels, comme lorsqu'en juillet il s'est lancé le défi de faire une lecture spectacle à Grignan pour Lettre ou ne pas lettre. Un événement très loin de son univers. Il avait également tourné en juin dernier La Fine équipe pour France 2, une émission pour laquelle il a pu ramener à la télévision française de beaux programmes de divertissements, mêlant musique, comédie et costumes avec ses meilleurs amis. Sans oublier le téléfilm pour lequel il a joué appelé Ils s'aiment... enfin presque ! réalisé par Hervé Brami dévoilé en avril sur TF1 et pour lequel il a donné la réplique à Muriel Robin et Michèle Laroque.

L'émission Animaux Stars avec Pierre Palmade est diffusée ce samedi 4 septembre 2022, à partir de 17h30 sur la chaîne Animaux TV.