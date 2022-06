Pierre Palmade fête ses 30 ans de carrière avec Bernard Montiel dans Olympiascope

Déjà très présent quotidiennement sur C8 en tant que chroniqueur dans Touche pas à mon poste, Bernard Montiel a également décroché les commandes d'une émission culturelle, appelée Olympiascope. Il s'agit d'un rendez-vous culture diffusé sur Olympia TV, et disponible en replay sur MyCanal, à travers lequel il s'entretient, avant chaque concert ou spectacle, avec un artiste. Bernard Montiel réalise de cette manière des interviews exclusives et se promène avec son invité dans les loges et les coulisses de la mythique salle parisienne de l'Olympia.

Après Axel Bauer, Gauvain Sers ou encore Patrick Sébastien, Bernard Montiel a cette fois rencontré Pierre Palmade, pour un nouveau numéro attendu ce jeudi 9 juin 2022. L'humoriste et comédien fête ses 30 ans de carrière et remonte sur scène avec un best-of qui reprend des sketches cultes tirés de ses neuf one-man shows. Le public va pouvoir alors découvrir ou redécouvrir Le portable, Le voisin, Le taxi, Scène de ménage, Le mexicain, Le Scrabble, Le film porno, Le président, L'hôpital, La lettre du front, Les moutons ou encore L'hirondelle.

Rappelons que c'est en 1988 que Pierre Palmade se fait connaître du grand public, avec sa première apparition à la télé dans La Classe. À l'époque il n'est âgé que de 20 ans et fait la rencontre de personnalités marquantes dans sa vie, dont Muriel Robin , Jean-Marie Bigard et Michèle Laroque. Avec cette dernière, il triomphera d'ailleurs sur scène pendant plusieurs années. Leurs spectacles seront même plusieurs fois nommés aux Molières.

Avant ce spectacle anniversaire, cela faisait quelques années que Pierre Palmade n'avait pas refait le show au théâtre. Il restait néanmoins dans le paysage audiovisuel grâce à des apparitions télé. Récemment, il a par exemple participé à la dernière saison de Mask Singer. L'humoriste se cachait derrière le costume du Cosmonaute et s'est fait démasquer lors du troisième épisode.

Mais surtout, il revient le 25 juin en prime time sur France Télévisions qui lance une nouvelle création de divertissement, une soirée événement orchestrée par Pierre Palmade et ses amis :

Muriel Robin, Carole Bouquet, Marie-Anne Chazel, Nathalie Baye, Eddy Mitchell, Nolwenn Leroy, André Dussollier, Christophe Willem, Véronique Sanson, Catherine Jacob, Salvatore Adamo, Isabelle Nanty, Vincent Niclo, Gérard Lenorman, François Berléand, Isabelle Boulay, Sheila, Chantal Ladesou, Anne Sila, Valérie Mairesse, Dave, Max Boublil, Chantal Goya, Hugues Aufray et beaucoup d'autres...

Lors de cette soirée mythique placée sous le signe de l'humour, de la comédie et de la musique, près de 45 artistes se réunissent autour de Pierre Palmade pour chanter, faire des sketchs, s'amuser, rire et vous faire rire comme à l'époque des grandes émissions de variétés où les stars venaient juste pour le plaisir.