Patrick Sébastien : Son enfance, sa "bâtardise", sa carrière et France 2... Confidences pour Bernard Montiel !

C'est une émission très attendue : ce jeudi 19 mai, Bernard Montiel a donné rendez-vous à Patrick Sébastien sur Olympia TV pour un entretien vérité. L'ancien présentateur de Vidéo Gag, qui officie très souvent comme chroniqueur de Touche pas à mon Poste désormais, est en effet à la tête d'un véritable show toutes les semaines sur cette Web TV, retransmise sur Canal +.

Et celui qui avait été écarté de l'émission de C8 par Cyril Hanouna pour sa trop grande proximité avec le couple Macron y reçoit des invités prestigieux pour les faire parler de leurs vies, de leurs carrières et de leurs actualités. Cette semaine, Patrick Sébastien s'est prêté au jeu. En attente des résultats de son procès contre France 2, l'ancien animateur du Plus Grand Cabaret du Monde lui a livré quelques anecdotes croustillantes sur sa carrière, bien sûr, mais également sur sa vie en général.

Il faut dire que sa jeunesse aurait pu faire l'objet d'un film ! Marié à 16 ans et papa l'année suivante, le chanteur du tube Les Sardines a ensuite malheureusement perdu son fils Sébastien alors que celui-ci était âgé de 19 ans et allait être père. Un drame qui l'a marqué malgré la naissance de Benjamin, en 1991, puis l'adoption de Lily, en 2007.

Mais un autre drame a longtemps marqué sa vie : son père inconnu, qui lui a valu de très nombreuses moqueries, et un très profond traumatisme. "Marié à 16 ans, papa à 17, bâtard... La reconnaissance que je n'ai pas eue, je l'ai trouvée dans les yeux du public, c'est vrai. Mais ma bâtardise me colle toujours à la peau. Quand je me suis fait virer de la télé, si j'ai aussi mal réagi, ça m'a renvoyé à ça. À l'enfant sans père qui se fait jeter et avec qui personne ne veut jouer. Ça me suit tout le temps, mais j'ai appris à faire avec", a-t-il récemment expliqué au magazine Voici.

Aujourd'hui, l'animateur attend avec impatience les résultats de son procès contre France 2, qu'il accuse de l'avoir licencié sans raison... et ne compte plus vraiment faire de télé, profitant simplement de sa fille adolescente et de sa femme Nana, avec qui il va fêter ses 30 ans de mariage cette année.