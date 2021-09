"Je suis mort avec lui" - Patrick Sébastien à coeur ouvert sur la mort tragique de son fils, à 19 ans

Ce dimanche 26 septembre, le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara dans Sept à Huit est consacré à Patrick Sébastien. L'animateur de 67 ans a eu l'occasion d'évoquer tous les sujets qui lui tiennent à coeur mais, dans un extrait partagé sur Instagram, c'est un sujet particulièrement intime et douloureux qu'il a été amené à aborder. Il s'agit de la mort de son fils Sébastien Boutot, en 1990.

Ce drame est assurément la pire chose qu'il soit arrivé à Patrick Sébastien, lequel rend hommage à son aîné au quotidien puisqu'il a pris son prénom en pseudo. "J'ai pris son prénom quand il a fallu trouver un nom de scène. Puis, on était très proche, on avait 16 ans d'écart seulement, je l'ai eu à 16 ans", a-t-il confié devant les caméras de TF1.

Né de son premier mariage avec Martine, l'adolescent de 19 ans n'a pas survécu à un accident de moto sur les routes de Camargue alors qu'il s'apprêtait à devenir père lui-même. Sa compagne Marie-Andréa a en effet donné naissance à leur fille Marie cinq mois après. Cette moto, c'est Patrick Sébastien qui venait de lui offrir quelques jours avant le drame seulement. "Il voulait une moto, et puis il était assez prudent mais c'était la nuit, c'était l'été, il roulait vite, et puis voilà... Ça fait partie de ma vie, on a ça tatoué tous les jours ! Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à mon fils évidemment", l'animateur a-t-il ajouté.

Patrick Sébastien a toutefois dès le départ su qu'il devait avancer dans sa vie, et cela à commencé le soir de la mort de son fils, lorsqu'il est monté sur scène. "J'étais obligé. C'est une question de survie. On ne choisit pas. Ou on coule ou on continue à vivre. Et, on est obligé de continuer à vivre pour les autres, pour les autres enfants... Ce n'est même pas du courage. C'est de la survie. Quand tu te noies, le bâton qui passe, tu l'attrapes et tu essaies de sortir. Moi, je suis en survie. Je suis mort avec lui", a-t-il encore déclaré avec émotion.