Patrick Sebastien, la mort de son fils aîné dans un accident : "Tu ne la supportes pas..."

En 1990, Sébastien Boutot, le fils de Patrick Sébastien né de son premier mariage avec Martine, est mort dans un accident de moto sur les routes de Camargue alors qu'il avait 19 ans. Le jeune homme s'apprêtait à devenir père et sa compagne Marie-Andréa a donné naissance à leur fille Marie cinq mois plus tard. Ce drame a naturellement marqué à vie l'animateur qui s'est confié en de rares occasions à ce sujet.

Alors qu'il fait son retour sur le devant de la scène, près de trois ans après avoir été viré de France 2, avec la sortie de son magazine Jeux vous aime, Patrick Sébastien est revenu sur la disparition tragique de son aîné. "La mort d'un fils, tu ne la supportes pas : tu fais avec. Quand je suis monté sur scène le soir de son décès à moto, en 1990, c'était de la survie. Il me fallait donner de l'amour pour qu'on m'en renvoie", a-t-il déclaré pour nos confrères de Public.

Car de l'amour, Patrick Sébastien en a plus que jamais eu besoin à cette époque et c'est bien cela qui lui a permis d'avancer dans le temps. Avec Jeux vous aime, il souhaite donc rendre un peu de cet amour et "porter un message de bienveillance, d'espoir et d'optimisme". Encore plus dans un monde où les critiques sont trop faciles. Il n'a pu que le constater lui-même. "Chaque épreuve te construit, te crée une carapace. C'est comme les moqueries. Des tas de gens ont des a priori sur moi : ça m'amuse. J'en rajoute même ! C'est un régal absolu d'être traité de con par un abruti", a-t-il encore confié.

Pour rappel, Patrick Sébastien est papa d'autres enfants : Olivier (né en 1980 de son mariage avec Sylvie), puis Benjamin (né en 1991 de son mariage avec Fanfan) et Lily (adoptée en 2008 avec son épouse Nathalie).