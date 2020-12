Patrick Sébastien papy : rare apparition de Marie, la fille de son fils mort sur la route

Elle est sa chair, elle est son sang. Impossible, dans une famille, de choisir un enfant plutôt qu'un autre. Et pourtant, Patrick Sébastien entretient une relation très particulière, merveilleuse avec sa petite-fille Marie. Régisseuse des tournées de l'artiste, elle a travaillé d'arrache-pied en sa compagnie sur les trois derniers clips qui accompagnent son nouvel album Sébastien se lâche - une fête à la maison, confinement oblige. Dans le journal de 13h de TF1, les deux complices sont donc apparus l'un auprès de l'autre. "J'adore faire ça, je me régale avec mes musiciens, explique-t-il sobrement à propos de son nouvel opus paru le 4 décembre. En fait, on travaille et on s'amuse."

S'ils entretiennent un lien si étroit, c'est que Marie est née juste après un drame terrible. En 1990, Sébastien Boutot, le fils de Patrick Sébastien, est mort dans un accident de moto sur les routes de la petite Camargue alors qu'il avait 19 ans et qu'il s'apprêtait à devenir père. L'animateur ne souhaite pas prendre sa place, mais il veille avec précaution sur la jeune femme. "J'ai un lien, pas filial, parce que je ne veux pas. Je ne suis pas son père. Je suis son grand-père, précisait-il dans l'émission 50mn Inside. Elle est fantasque, elle est artiste". Voilà pourquoi elle l'accompagne partout, quand il traverse la France pour égrainer son répertoire et faire danser le peuple. Qui se ressemble s'assemble...

Patrick Sébastien profite d'un quotidien très calme, fait de chansons, d'air pur et de mots croisés depuis qu'il s'est fait virer de France 2. Originaire de Brive-la-Gaillarde, il s'est installé dans le coin avec son épouse Nathalie et sa fille adoptive Lily, 13 ans. "Ce qui me plaît, c'est le silence, se réjouit le chanteur populaire. C'est la terre, le Lot, le Quercy. Et puis c'est bien parce qu'on est pas envahi par les vedettes. Parce que dans le Luberon, tu as l'impression d'habiter dans Télé 7 Jours. Alors qu'ici, tu as vraiment l'impression d'habiter dans la campagne." L'essentiel, c'est que Marie reste dans les parages...