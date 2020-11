Patrick Sébastien, son fils mort à 19 ans dans un accident : sa douleur éternelle

En 45 ans de télévision (sa première apparition remonte à 1975), Patrick Sébastien a fait rire et sourire des centaines de millions de téléspectateurs. Lui a pourtant connu le pire avec la mort de son fils aîné, Sébastien, né de son premier mariage avec Martine. Un drame sur lequel le présentateur s'est confié en de rares occasions, en évoquant son désir de vengeance et un sentiment de survie.

"Il n'y a pas de blessure qui pourrait être plus grande. C'est ma première mort, moi je survis depuis, expliquait-il dans l'émission 50 Minutes Inside sur TF1, en août 2019. Tous les gens à qui c'est arrivé savent. Il n'y a que les gens à qui ce n'est pas arrivé qui ne peuvent pas comprendre." Patrick Sébastien souffre encore de la disparition de son fils en juillet 1990. Le jeune homme avait 19 ans quand il a perdu la vie dans un accident de moto. Sa compagne, Marie-Andréa, était alors enceinte. Elle a donné naissance à leur fille Marie-Andréa cinq mois plus tard.

À Femme Actuelle, en novembre 2017, Patrick Sébastien avait évoqué un désir de vengeance. "Mon fils a eu un accident de moto. Le lendemain de sa mort, j'ouvre le journal et lis : 'L'accident n'en est peut-être pas un, car il n'y a pas de traces de freins, pas d'autopsie'. Je contacte les gendarmes qui me confirment que le journaliste a tout inventé, et qu'il s'agit bien d'un accident. Alors je rappelle le rédacteur en chef pour lui demander pourquoi il a fait ça. Sa réponse : "Tu nous as cherchés, tu nous a trouvés !'... J'ai eu envie de tuer ce mec", l'ancien présentateur du Plus Grand cabaret du monde, sur France 2 avait-il confié.

Patrick Sébastien a également développé une angoisse, décrite dans le livre Sans chaînes (éditions Hugo & Cie) , à savoir "qu'il arrive quelque chose à un autre de [s]es enfants. C'est ma parano la plus encombrante", y a-t-il écrit. L'animateur est papa de quatre enfants : Olivier (né en 1980 de son mariage avec Sylvie), puis Benjamin (né en 1991 de son mariage avec Fanfan) et Lilly (adoptée en 2007 avec son épouse Nathalie).