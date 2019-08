Patrick Sébastien, confidences déchirantes sur la mort de son fils : "Je survis"

Chaque samedi, 50 Minutes Inside consacre un portrait à une personnalité. Le 10 août 2019, Patrick Sébastien était à l'honneur. L'ancien présentateur de 65 ans, écarté de France Télévisions, est revenu sur des moments particulièrement difficiles de sa vie, notamment la mort de son fils Sébastien alors qu'il n'avait que 19 ans.

C'était une autre époque. En 1970, Patrick Sébastien (de son vrai nom, Patrick Boutot) est âgé de 17 ans lorsqu'il épouse Martine, son amour de jeunesse. Un an après leur union, ils accueillent un petit garçon, Sébastien. Un soir de juillet, en 1990, son fils est emporté par un accident de voiture à l'âge de 19 ans. Un traumatisme pour son père, qui revient sur ce décès forcément déchirant plus de vingt ans après.

"Il n'y a pas de blessure qui pourrait être plus grande. C'est ma première mort, moi je survis depuis", explique-t-il dans l'émission de TF1. "Tous les gens à qui c'est arrivé savent. Il n'y a que les gens à qui ce n'est pas arrivé qui ne peuvent pas comprendre", poursuit Patrick Sébastien.

L'animateur se souvient encore des critiques qu'il a essuyé le jour du décès de son fils, lui qui avait fait le choix étonnant de monter sur scène. À l'époque, il a pu compter sur les précieux conseils de son ami Carlos. "Il y a mon copain Carlos qui était à Saint-Tropez. Je l'ai appelé et lui ai dit : 'Tu viens me remplacer ?' Il m'a dit : 'Je peux venir, mais je ne viendrai pas. Parce que si tu n'y vas pas toi, tu ne t'en sortira pas. Tu vas monter sur scène, tu vas leur donner de l'amour et ils vont te le rendre et c'est ça qui va te tenir debout", se rappelle-t-il. Ce jour-là, Carlos lui a donné une chose qui l'animera toute sa vie, l'amour de son public. "Il m'a sauvé la vie", conclut Patrick Sébastien. Il choisira par la suite de prendre le prénom de son fils comme pseudonyme.