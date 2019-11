Patrick Sébastien : Sa "parano encombrante" liée à ses enfants...

Adieu télé, bonjour écriture ! Après son départ, bruyant, de France 2, l'animateur Patrick Sébastien s'est consacré à la rédaction du livre Sans chaînes. Un ouvrage réalisé en collaboration avec Marc Dolisi et François Darmigny. Derrière le personnage médiatique se cache un homme sensible, notamment quand il est question de ses enfants...

A 66 ans, Patrick Sébastien est le papa de trois enfants : Olivier (39 ans, né de son ancienne relation avec une certaine Sylvie), Benjamin (28 ans, né de son mariage avec Fanfan) et Lily (12 ans, adoptée avec sa femme Nathalie dite Nana). Il était aussi le père de Sébastien (né de son premier mariage avec Martine), mort à seulement 19 ans dans un accident de moto en 1990. Cette tragique perte a fait de lui un père constamment angoissé. "Le jour où mon fils est mort, je suis mort aussi. Personne ne le voit, parce que je n'ai jamais voulu que cela se voie : encore aujourd'hui, je suis un handicapé dans un fauteuil invisible. Depuis, ma plus grande angoisse a toujours été qu'il arrive quelque chose à un autre de mes enfants. C'est ma parano la plus encombrante", écrit-il dans un extrait dévoilé par Télé Loisirs.

Après la mort de son fils, Patrick Sébastien est aussi devenu très protecteur avec Marie, sa petite-fille née après l'accident de moto de Sébastien. Devenue adulte, celle-ci occupe le poste de régisseuse et collabore avec son grand-père sur ses spectacles. "Elle est fantasque, elle est artiste, je l'aime... évidemment comme ma fille", a-t-il confié à 50 minutes inside (TF1) dans l'émission du 2 novembre dernier.

Thomas Montet

