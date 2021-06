Patrick Sébastien inquiet pour sa fille Lily : "Chaque fois que je la laisse sortir elle risque sa vie"

En 2008, la vie de Patrick Sébastien et de sa femme Nana a pris un nouveau sens. Cette année-là, le couple a adopté leur fille Lily, née à Tahiti et à l'époque âgée d'un an. Depuis, la fillette a grandi bien loin de l'attention du grand public. Son célèbre père a toutefois été amené à l'évoquer lors de son interview pour Public, parue ce vendredi 18 juin 2021.

Patrick Sébastien a notamment confié qu'avoir une adolescente de 13 ans à la maison n'est pas toujours une mince affaire, particulièrement en raison de la société ultra-connectée dans laquelle elle évolue. "Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne parle pas la même langue que nos ados, eux qui ont grandi avec le téléphone, qui fument et qui boivent", a-t-il déclaré. L'animateur écarté de France Télévisions depuis plus de deux ans explique avoir par ailleurs de nombreuses craintes à l'idée de la laisser voler de ses propres ailes. "Et la violence est inquiétante : chaque fois que je laisse ma fille sortir, elle risque sa vie", estime-t-il. Et pour lui de relativiser : "Le côté positif est qu'ils savent dix fois plus de choses que nous. Ils ont le monde à portée de doigts."

Outre son côté très protecteur, Patrick Sébastien est surtout un papa poule qui veut toujours faire plaisir à sa fille. D'ailleurs, il le reconnaît : "C'est une enfant gâtée : quand Gims, Violetta ou Shy'm étaient ses idoles, elle les a rencontrés en plateau !"

Patrick Sébastien et son épouse Nana avaient longtemps hésité avant de médiatiser l'histoire de leur belle Lily. Ils ont cédé parce qu'elle le leur a demandé. "Je me suis aperçu qu'elle en avait besoin. Elle a pu penser qu'on avait honte d'elle, alors que Nana et moi, nous voulions juste la protéger", avait-il confié à Gala, en novembre 2018. Lily a par la suite fait de rares apparitions publiques aux côtés de son père comme en 2020 devant les caméras de Sept à Huit ou encore dans La chanson secrète quelques mois plus tard. Sa fille Lily était montée sur scène pour faire le show sur un titre phare de Joe Dassin. Un instant d'intense émotion.