"J'étais le plus jeune marié de France" : Patrick Sébastien revient sur ses noces à seulement 16 ans

Patrick Sébastien, ce n'est pas seulement l'animateur de télévision, showman sur les planches de son Plus grand cabaret du monde et chanteur à ses heures perdues. Depuis qu'il a été remercié par France Télévisions, il savoure pleinement cette liberté retrouvée et semble ravi de ne plus avoir à prendre en compte la télévision dans son emploi du temps. Sauf pour rendre visite à son ami Cyril Hanouna, comme il l'a fait ce lundi 2 mai sur le plateau de Touche pas à mon poste.

En évoquant l'école et ses trafics de bulletins de notes (entre autres trafics avec ses petits camarades), Cyril Hanouna a fait remonter plusieurs souvenirs d'adolescent dans l'esprit de Patrick Sébastien : "J'ai eu des trucs bizarres à l'école, a-t-il lancé. Je me suis marié, j'étais en première. (...) J'étais le plus jeune marié de France à l'époque." Si se marier à 16 ans a de quoi surprendre, il a partagé cette union avec un enseignant de l'époque : "Je me suis marié le même jour que mon professeur de français. On est arrivé le lundi en disant : 'Ça s'est bien passé ta nuit de noces ? Oui moi aussi, c'était pas mal.'"

Si ce professeur prenait plutôt bien la nouvelle du mariage du jeune Patrick Sébastien, ce n'était pas le cas de tous les autres. L'ex-animateur a révélé que le corps enseignant n'avait pas forcément vu d'un très bon oeil. Plusieurs personnes lui ont mis des bâtons dans les roues pour l'empêcher de mener une scolarité normale avec sa vie de famille. Car après le mariage, Patrick Sébastien est devenu papa pour la première fois d'un garçon prénommé Sébastien - disparu à l'âge de 19 ans dans un accident de moto.

Au petit matin de l'accouchement de Martine, son épouse de l'époque, Patrick Sébastien s'est quand même rendu à l'école et il n'a pas été vraiment accueilli par une pluie de félicitations : "Quand ma femme a accouché, je suis arrivé a l'école le lendemain. Ils me disent : 'Vous avez fait vos devoirs ?' J'ai dit : 'Non parce que ma femme a accouché cette nuit'. Ils m'ont dit : 'Bah vous viendrez dimanche en retenue'." Patrick Sébastien s'est accroché et a fini par obtenir son baccalauréat par d'autres moyens : "Je l'ai passé en candidat libre. Ils ont voulu me virer parce qu'ils n'acceptaient pas qu'il y ait un homme marié dans l'établissement." Un souvenir dont il préfère rire aujourd'hui !