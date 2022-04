"Ma mère m'a défoncé" : Cyril Hanouna accro aux paris plus jeune, ses parents interviennent

Les thèmes abordés dans Touche pas à mon poste sont régulièrement propices aux confidences. Celles des chroniqueurs en particulier. Mais ce mardi 5 avril, Cyril Hanouna était d'humeur bavarde. L'animateur de C8, qui venait d'évoquer la multiple vaccination d'un Allemand dans le but de revendre des pass sanitaires, a confié un de ses secrets du genre. Après avoir trafiqué des bulletins scolaires, il s'était attelé à celui des calculatrices onéreuses de lycée. Un marché passé inaperçu contrairement à la dernière combine qu'il avait mise en place : "Je faisais beaucoup de paris quand j'étais petit. Je pariais sur tout, au babyfoot, au ping-pong... Et ce qu'il se passe, c'est que [...] je gagnais beaucoup de choses. À la base, on gagnait des petits trucs et puis à un moment, c'est devenu de plus en plus gros. A l'époque, il y avait des chaînes hifi, des gros trucs, des télés."

Cyril Hanouna était donc l'un des enfants les mieux équipés de sa bande de copains pour ne pas dire de son quartier. Mais cette petite technique rondement menée pour avoir de beaux objets à la maison a fini par remonter aux oreilles de ses parents Esther et Ange : "Mon père et ma mère ne rentraient jamais dans ma chambre, jamais ! Un jour, des parents sont venus sonner à la porte pour dire : 'J'aimerais bien récupérer la chaîne hifi de mon fils.' Ils sont allés voir dans ma chambre, ma chambre c'était Darty !"

Cyril Hanouna n'a eu d'autre choix que d'avouer la manière (plutôt honnête) avec laquelle il avait récupéré ces énormes cadeaux accumulés dans sa chambre. Hors de question pour lui de rendre ce qu'il avait gagné à la sueur de son front d'adolescent : "Comme je gagnais plein de trucs, je disais à ma mère : 'Je l'ai gagné, je le rends pas.'" Sa maman ne l'a pas entendu de cette oreille et Cyril Hanouna s'est pris une sacrée soufflante : "Un jour ma mère m'a défoncé ! J'ai dû rendre tout ce que j'avais gagné. On a dû rappeler tous les élèves un par un, j'ai dû ramener tout ce que j'avais gagné, que je n'avais pas volé ! J'ai tout rendu, ça a été un des jours les plus difficiles !"

A voir la vie qu'il mène aujourd'hui, le karma le lui a plutôt bien rendu son geste !