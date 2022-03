Cyril Hanouna et ses années de galère : "J'ai vécu chez mes parents jusqu'à 32 ans"

Cyril Hanouna est devenu depuis quelques années une personnalité emblématique du PAF. Le présentateur de 47 ans cartonne chaque soir de la semaine avec Touche pas à mon poste, sur C8. Mais s'il est bien implanté dans le paysage audiovisuel français aujourd'hui, il a connu des années de galère.

Mi-février, Cyril Hanouna s'est rendu dans les locaux de la radio Générations, pour une interview dans l'émission L'Octogone. Il est ainsi revenu sur ses années difficiles, notamment sur son départ tardif du foyer familial. "J'ai habité chez mes parents jusqu'à 32 ans. Quand je suis parti, j'avais l'impression d'être parti à 17 ans. Ma mère elle a fait comme ça : 'Ça y est, il va partir vers une autre vie'", s'est-il tout d'abord souvenu. Cette décision, il l'a prise quand il a été recruté en tant que stagiaire chez Comédie, un poste qu'il a occupé... durant trois ans. Ce n'est qu'en 2000 qu'il a obtenu son premier poste d'animateur sur la chaîne. Il a coprésenté La Grosse Émission et le magazine La pub, c'est ma grande passion.

Après un bref passage chez France Télévisions, le papa de Lino et Bianca (bientôt 9 ans et 12 ans, nés de sa relation passée avec Emilie) a été repéré par M6 pour remplacer Michaël Youn dans le Morning Live. Le succès n'est malheureusement pas au rendez-vous. "Mais ça n'a pas marché, et je me suis retrouvé sans rien. J'avais pris un petit studio quand j'étais au Morning Live. Et c'est ma mère qui m'aidait pour payer. (...) Je ne suis resté que 6 mois là-bas. Après j'ai galéré pendant un an et demi. Je jouais à la PlayStation toute la journée, personne ne m'appelait, c'était un truc de ouf", a confié Cyril Hanouna.

Ces années difficiles, il les avait déjà évoquées en 2013 auprès du Parisien. L'occasion de découvrir que lors de ses trois ans de stage chez Comédie, Dominique Farrugia lui promettait chaque année de le mettre à l'antenne. "A un moment, je me suis dit que j'allais tout arrêter et repartir en expertise comptable. J'étais au bout du rouleau", avait-il précisé. Et concernant ses années de galère après le Morning Live, il avait précisé : "J'ai pensé : c'est fini. J'avais écrit un spectacle et je galérais. Je jouais toute la journée à la PlayStation... Ma mère me donnait 200 euros par semaine, j'avais vendu ma voiture... Le banquier m'appelait tous les jours... La galère." Une situation qui l'a poussé à envisager de participer à La Ferme célébrités. Mais Emilie l'en avait dissuadé à l'époque et il l'en remercie.

Depuis, Cyril Hanouna a fait du chemin. Depuis 2010, il cartonne avec Touche pas à mon poste. Une émission qui n'a fait qu'évoluer au fil du temps. On lui a aussi proposé de présenter Nouvelle Star (2012 et 2014 sur D8) et il était aux commandes de plusieurs primes sur la chaîne, devenue C8 depuis.

Le créateur d'H2O Productions a aussi connu le succès à la radio, sur Europe 1 notamment, avec son émission Les Pieds dans le plat. Une belle revanche.