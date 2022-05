Arthur Jugnot : Son père Gérard, son fils Célestin déjà "pitre"... ses rares confidences à Bernard Montiel !

Difficile de louper Bernard Montiel : à la télévision, c'est le complice de Cyril Hanouna dans Touche Pas à mon Poste (même s'il en avait été écarté pendant la campagne présidentielle, trop ami avec le couple Macron). À la radio, il est toutes les semaines sur RFM et comme si son emploi du temps n'était pas assez plein, il reçoit également très régulièrement des invités sur la chaîne Olympia TV (que l'on retrouve également sur MyCanal).

Ce jeudi 5 mai, c'est Arthur Jugnot qui est venu voir le présentateur qu'il connait bien pour une émission dans laquelle on retrouvera sûrement beaucoup d'anecdotes de celui qui a commencé sa carrière très jeune, à 20 ans à peine, dans Meilleur Espoir Féminin, réalisé par son père Gérard Jugnot. Un père dont il est très proche : tous les deux ont partagé l'affiche dans 5 films différents.

Mais Arthur Jugnot est, depuis toujours, un comédien de scène plutôt que de plateau : aimant le contact avec le public, la proximité qu'offre une salle de spectacle, il a longtemps mis en scène du théâtre ou de la magie. En ce moment, il est d'ailleurs à l'affiche d'une pièce, Black Comedy, qui se joue... au théâtre du Splendid, créé par son père et tous ses amis (Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Michel Blanc...) dans les années 70.

Rares confidences sur son fils Célestin

La pièce raconte l'histoire de personnages qui se croisent dans un appartement en pleine coupure d'électricité. Les personnages ne se voient donc pas, mais le spectateur, quant à lui, voit tout... Une mise en scène originale qui permet de se rendre compte de tout le talent des comédiens, hilarants (Virginie Lemoine et Mélanie Page jouent également avec Arthur Jugnot).

Reçu dans l'émission cette semaine, Arthur Jugnot a sans doute pu évoquer ce beau casting, cette histoire improbable mais surtout la salle mythique et qui a sans doute une longue histoire pour lui. Mais le comédien n'est pas qu'un "fils de"... c'est aussi un papa ! Son petit garçon, Célestin, dont la maman est Cécilia Cara, a en effet 9 ans et il semble être dans la lignée de son père et de son grand-père !

"Il est déjà complètement pitre", avait-il révélé. "Après, je pense que de par mon éducation, avec mon père qui m'a dit : 'Oh la la, prends ton temps et sois sûr de faire ça', je veux d'abord que ce soit un enfant qui s'amuse comme un enfant." Pour autant, il le verrait bien dans un rôle avec lui. "Tout d'un coup, si quand il grandit et se dit : 'Tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de raconter des histoires', et pour les bonnes raisons, eh bien super. Ça veut dire que je lui ai donné envie de faire un métier, que je lui ai donné un joli exemple", avait-il déclaré, touchant sur Europe 1.