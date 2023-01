Salomé Lelouch : Sa belle histoire d'amour avec un autre "fils de" approuvée par son père, "il nous laissait gérer"

Leur nom célèbre les a-t-il rapprochés ? En tout cas, leur amour de la scène et du public a dû jouer ! Alors jeune actrice et scénariste au milieu des années 2000, Salomé Lelouch, qui vient d'avoir son bac en candidate libre et qui entre dans la vingtaine, rencontre un autre "fils de", Arthur Jugnot, lors d'une lecture de pièce. Né deux ans avant elle, le fils de Gérard Jugnot est lui aussi sur le point de suivre les traces de son père... et leur rencontre sera rapidement déterminante !

S'ils ne sont restés que quelques années ensemble, les deux jeunes acteurs vivent en effet une belle romance et profitent d'une proposition de Claude Lelouch pour mettre un pied dans l'univers qui les fait rêver tous les deux. "Pendant un an il nous laissait gérer son cinéma, le Ciné 13, transformé en théâtre Lepic. En échange, nous ne devions pas perdre d'argent", confie en effet la jeune femme dans le portrait de Libération ce mardi. Et grandissent rapidement : "On se familiarisait avec les fiches de paie, le code du travail...".

Tous les deux se mettent alors à travailler ensemble, notamment pour la pièce Un baiser, un vrai en 2004, pour laquelle ils avaient fait la promotion ensemble dans l'émission Tout le Monde en parle. Et n'avaient pas pu éviter les questions et les blagues de Thierry Ardisson sur leur histoire d'amour : assis à côté de la jolie Marjolaine Bui, Arthur Jugnot avait dû dire si la jeune femme lui plaisait. Un peu gêné, il avait tenté d'éluder la question en répondant être "dans une situation un peu délicate"... avant de confirmer être en couple avec son autre voisine, la jeune Salomé.

Enfants de stars... et parents eux-mêmes !

Plus tard dans l'interview, alors que l'animateur revenait sur leur rencontre lors d'une lecture de pièce, Laurent Baffie n'avait pas pu s'empêcher de lancer une petite blague : "C'est bien les lectures pour draguer ?". Souriant, Arthur Jugnot avait alors répondu : "Pas mal, oui !". Et Salomé de confirmer l'importance de leur relation dans sa carrière : "J'avais envie de faire ces choses-là [l'écriture et la production, ndlr] et Arthur m'a donné confiance en moi". Une séquence adorable entre le jeune couple, qui a fini par se séparer quelques années plus tard.

Aujourd'hui, chacun a refait sa vie : le fils de Gérard Jugnot, âgé de 41 ans, est l'heureux papa d'un petit Célestin, qui aura 10 ans en mars et dont la maman est la chanteuse Cécilia Cara. Séparé, il est remarié avec l'actrice Flavie Péan.

Salomé Lelouch, quant à elle, est bien plus discrète, pour une raison très simple : "J'ai trop détesté que mes parents parlent de moi dans la presse pour faire comme eux, donc je m'arrête là", explique-t-elle. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'elle a une petite fille née en 2014 avec un journaliste. Une jeune femme talentueuse, nommée aux Molières, et une maman épanouie donc !