Marjolaine sans pitié avec Greg le millionnaire : elle lui a mis un énorme vent !

À retrouver ce soir dans 20 ans d'amour à la télévision diffusée sur M6, Marjolaine Bui est une ancienne candidate de l'émission Greg le millionnaire (TF1). Le principe était simple : plusieurs jeunes femmes avaient pour but de séduire un beau gosse, en l'occurrence Gregory Basso, qui se faisait passer pour un homme riche. En réalité, Grégory Basso était à l'époque maçon.

Quasiment quinze ans plus tard, en 2017, elle décidait d'évoquer ses rapports actuels avec le faux millionnaire avec qui elle s'était montrée sans pitié. "Greg m'a demandé (en amie, ndlr) quatre fois sur Facebook, quatre fois je l'ai refusé", confiait-elle, d'un air amusé, avant d'ajouter : "Parce qu'il n'y a pas d'intérêt (...) En fait, ce que je n'ai pas aimé, c'était les commentaires qu'il faisait dans mon dos quand il allait sur les tournages. Moi je ne l'ai jamais critiqué".

De la tension dans l'air

L'année dernière, c'était au tour de Gregory Basso d'évoquer cette relation, dans les colonnes de Télé-Loisirs. Il ne s'était pas montré très tendre à l'égard de son ancienne prétendante, tout en précisant que le contact était totalement rompu entre elle et lui. "Aucune nouvelle et ça ne m'intéresse pas. J'en ai même rien à foutre je t'avoue. On m'a dit que de temps en temps, elle essayait d'envoyer une petite pique chez Cyril Hanouna... Ça me fait rire. 20 ans après faudrait qu'elle passe à autre chose la petite. Elle a du mûrir depuis j'espère. Elle est mère de famille quand même maintenant... (un petit Shaï, 10 ans, NDLR)", affirmait-il.

Depuis la fin du programme, ils ont, chacun de leur côté, tourné la page. Marjorie Bui a donné naissance à un petit garçon avant de se séparer du père de celui-ci. Elle évoluerait également dans le domaine de l'immobilier. De son côté, Gregory Basso file le parfait amour avec la mannequin et ancienne dauphine de Miss France en 2003 Ornella à la Réunion. Ensemble, ils sont à la tête d'une famille de trois enfants, Ilario (11 ans et fils aîné d'Ornella issu d'une précédente relation), Livio (né en 2016) et Matteo (né en 2018). L'année dernière, il présentait la nouvelle saison des Vacances des Anges, l'une des émissions de télé-réalité les plus appréciées en France.