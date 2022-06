Greg le millionnaire en froid avec Marjolaine ? Il s'agace et révèle ce qu'il pense réellement d'elle...

Star de l'émission Greg le millionnaire diffusée en 2003, Gregory Basso vit désormais avec ses deux enfants, sa femme Ornella (première dauphine de Miss France 2003) et le fils de cette dernière à la Réunion. Invité sur le plateau de TPMP People le 25 juin 2022, le brun à l'allure athlétique a fait quelques confidences (un peu forcées) au sujet de son ancienne prétendante : la sulfureuse Marjolaine.

"Dans le programme, ta chérie c'était Marjolaine" clame Mathieu Delormeau, "Non" répond Greg sûr de lui, D'ailleurs, elle est partie cinquième avant la fin". "Tu l'aimes pas beaucoup Marjolaine... ?" demande l'animateur très curieux des rapports que son invité peut encore entretenir avec la jolie brune. "Non, je peux pas dire que je l'aime pas." ajoute Greg. Faisant mine de regarder ses fiches, l'acolyte de Cyril Hanouna indique avoir pourtant une ancienne interview qui pourrait prouver le contraire : "Si j'ai une petite interview de toi...". "C'est pas ça c'est qu'on s'est toujours envoyé des piques mais bon, c'est pas une méchante fille j'ai rien contre elle" indique l'ancien candidat de télé-réalité, un peu agacé.

Elle essaye de foutre la merde

"Bon bah puisque tu le dis pas je vais le dire..." lâche Matthieu Delormeau avant de révéler les mots de Gregory Basso dans cette fameuse interview : "Je n'ai aucune nouvelle d'elle, cela ne m'intéresse pas. J'en ai même rien à foutre d'elle je t'avoue. Je vois que de temps en temps elle essaye de foutre la merde chez Cyril Hanouna, ça me fait rire. 20 ans après faudrait qu'elle passe à autre chose la petite. Elle a dû mûrir depuis j'espère". Silencieux, Gregory Basso reste de marbre.

"Pourquoi vous avez été fâchés ?" lui demande ensuite un chroniqueur tentant de percer le mystère, "Mais j'ai jamais été fâché ! Concrètement peut-être à elle mais moi je l'ai jamais été." conclut Greg. "Elle avait pas été très sympa, elle avait dit dans une émission avec Laurent Baffie que Greg était pas hyper brillant ni hyper intelligent,..." ajoute une chroniqueuse de TPMP People.

"Non mais de toute façon Marjolaine on l'a tout de suite vu qu'elle cherchait la lumière. Une fois qu'elle l'a eue elle ne voulait plus être associé à toi c'est tout. Dès qu'on lui parlait de Greg, elle disait 'Non non'" ajoute Benoît Dubois. "Je ne sais pas..." conclut Greg, visiblement lassé (et un peu énervé) de parler de Marjolaine.