Gregory Basso (Greg le Millionnaire) pas tendre avec Marjolaine Bui : "J'en ai rien à foutre"

Lundi 29 mars 2021, NRJ12 a enfin pu diffuser la nouvelle saison des Vacances des Anges, plusieurs semaines après le scandale qui a éclaboussé le tournage à l'île de la Réunion. C'est finalement à Saint-Domingue, en République dominicaine, que les candidats ont posé leurs bagages pour vivre cette nouvelle aventure. Sur place, ils ont eu affaire à Gregory Basso. Il a été choisi pour être l'animateur du programme et aura pour mission de donner des défis et même de recadrer parfois les candidats. "Ils vont m'aimer autant que me détester. Je vais mettre un peu d'ambiance dans la villa à chaque fois que j'apparaitrai", a-t-il promis auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

Un retour sur le petit écran inattendu pour Greg Basso après une très longue absence, lui qui a été la vedette du programme Greg le Millionnaire en 2003. À l'époque, il faisait le buzz en étant l'objet du désir de plusieurs prétendantes, dont Marjolaine Bui. Cette dernière avait tellement fait sensation qu'elle avait décroché sa propre émission l'année suivante. Et entre les deux, le contact est aujourd'hui totalement rompu. "Aucune nouvelle et ça ne m'intéresse pas. J'en ai même rien à foutre je t'avoue. On m'a dit que de temps en temps, elle essayait d'envoyer une petite pique chez Cyril Hanouna... Ça me fait rire. 20 ans après faudrait qu'elle passe à autre chose la petite. Elle a du mûrir depuis j'espère. Elle est mère de famille quand même maintenant... (un petit Shaï, 10 ans, NDLR)", a-t-il déclaré.

Greg Basso est de son côté bel et bien passé à autre chose, et ce depuis un petit moment maintenant. Il file le parfait amour avec la mannequin et ancienne dauphine de Miss France en 2003 Ornella à la Réunion. Ensemble, ils sont à la tête d'une famille de trois enfants, Ilario (11 ans et fils aîné d'Ornella issu d'une précédente relation), Livio (né en 2016) et Matteo (né en 2018). "J'ai rencontré ma compagne il y a sept ans et comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. J'ai le bonheur d'élever trois enfants, dont deux que j'ai eus avec ma fiancée. Devenir papa a changé ma conception de la vie. Désormais ma priorité c'est eux", a expliqué Greg Basso qui n'a décidément plus rien à voir avec le jeune homme qui est passé par la case prison.