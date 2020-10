Marjolaine Bui (Greg le millionnaire) businesswoman : sa nouvelle vie loin de la télé

L'amour et la télé-réalité étaient à l'honneur dans Touche pas à mon poste le 13 octobre 2020, sur C8. Cyril Hanouna a convié des candidats emblématiques qui ont participé à des émissions de dating pour savoir s'il était vraiment possible de trouver chaussure à son pied à la télé. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Marjolaine Bui, révélée dans Greg le millionnaire, en 2003. Et depuis quelques années, la jeune femme de 39 ans a changé de vie.

Marjolaine n'évolue en effet plus dans le monde de la télévision. Après avoir brillé sur le petit écran, elle a brillé dans ses études. Elle est devenue major de sa promotion quand elle a passé un BTS professions immobilières. Et, après avoir travaillé en agence, elle a pris la décision de créer la sienne. "J'ai ouvert mon agence immobilière dans le 8e, au parc Monceau. Aujourd'hui, je gère une équipe de dix commerciaux. J'ai l'objectif d'en mettre quinze. Ce n'est pas facile", a-t-elle confié à Cyril Hanouna.

Si Marjolaine est très heureuse de sa vie actuelle, elle n'a pas caché que la télévision lui manquait un peu. "Ca a été mon univers pendant dix ans. Donc ça a été très sympa. J'ai adoré toutes les expériences que j'ai vécues. Il y a eu des hauts et des bas comme dans tout. Une image très difficile à nettoyer. Mais je ne crache pas dans la soupe", a-t-elle précisé.

Malgré les années qui ont passé, Marjolaine est reconnue par les clients qui viennent dans son agence. On imagine qu'elle se remémore donc régulièrement cette expérience dont elle garde un bon souvenir. A l'origine, elle avait participé à l'émission pour s'amuser. Mais elle avait fini par se prendre au jeu, d'autant plus qu'elle était l'une des favorites de Greg. "J'étais aux cours Florent. Je n'ai même pas passé le casting, j'ai juste fait un entretien avec Angela Lorente. Au bout de dix minutes, elle m'a dit qu'elle me prenait. Je n'ai même pas vu de psychologue ni rien, je suis partie quarante-huit heures après", a-t-elle précisé.

Aujourd'hui, Marjolaine ne recherche plus du tout l'amour. Elle est en couple avec un certain Anthony. Ensemble, ils ont eu un petit garçon prénommé Shaï (10 ans). Son cher et tendre était déjà papa de trois enfants. Une vie vie bien rangée, en somme.