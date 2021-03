Grégory Basso et ses affaires de vol et trafic de drogue : "J'ai été jeune et con, il y a prescription"

Greg le millionnaire, c'était en juin 2003. Dix-huit ans plus tard, Grégory Basso a changé de vie. Il est aujourd'hui père de famille et file le parfait amour avec sa belle Ornella. Et alors qu'il avait quitté le monde de la télé-réalité, le voilà de retour dans Les Vacances des Anges comme représentant du propriétaire de la villa. Auprès de nos confrères du magazine Public, l'homme d'affaires de 46 ans se livre sur ce nouveau rôle, sa vie de famille mais aussi ses démêlés avec la justice.

Il y a bien des années, Grégory Basso a été mêlé à des affaires de vol d'ordinateur et de trafic de drogue. Après un passage par la case prison, voilà un autre homme. Il faut dire que depuis, de l'eau a coulé sous les ponts... "Dès qu'il y avait une bêtise à faire, je suivais ! J'ai été influencé : j'étais jeune et con et j'ai fréquenté les mauvaises personnes. Mais j'ai écrit un bouquin là-dessus, j'ai assumé ce que j'ai fait, lâche-t-il. Je n'ai plus du tout envie de parler de ça. Vingt ans après ma première émission, quarante ans après les faits, il y a prescription, non ? Même au niveau médiatique."

Grégory Basso, "tombé bien bas et remonté bien haut"

À l'époque de sa participation à Greg le millionnaire à 29 ans, le "gentleman célibataire" à la recherche de sa moitié avait une "grosse expérience de vie". "J'étais tombé bien bas et remonté bien haut. Je savais que ce n'était que de la télé : un taf et un délire, poursuit-il. Mes chevilles n'ont jamais explosé, je suis resté moi-même."

Aujourd'hui, Grégory Basso coule des jours heureux à la Réunion, où il est installé avec le mannequin et ancienne dauphine de Miss France en 2003 Ornella, le fils de cette dernière Ilario (11 ans) et les deux garçons nés de leur union : Livio (né en 2016) et Matteo (né en 2018). Encore trop jeune pour visionner les images de papa à la télé, la fratrie n'a "pas conscience" de sa notoriété, ni de ses déboires. Ornella, elle, le connaissait avant de tomber sous son charme. Et c'est bien pour cela qu'elle a souhaité le faire galérer... "J'ai dû ramer : je l'ai beaucoup draguée sur Facebook mais elle ne me répondait pas trop", confie Grégory Basso. Finalement, elle a cédé et le couple file le parfait amour !

