Les Anges et l'altercation violente impliquant Nehuda et Ricardo : la justice a rendu son verdict

L'année 2021 semble être une année noire pour la télé-réalité. Outre le scandale de sorcellerie qui implique notamment Carla Moreau, l'altercation survenue en marge du tournage des Vacances des Anges 4 (NRJ12) a éclaboussé cet univers. Mais l'affaire est enfin bel et bien terminée.

Plus de deux mois après la violente altercation à la Réunion, la justice a tranché. Selon les informations de Zinios974, l'affaire a été classée sans suite. Aucun des protagonistes impliqué dans l'affaire ne sera poursuivi. "Les deux protagonistes principaux (Ricardo et le fils de Joé Bédier) sont considérés à la fois comme auteurs et victimes", précise le site.

C'est début janvier que le scandale a éclaté. Les premières informations annonçaient que la veille du début du tournage des Vacances des Anges, plusieurs candidats de télé-réalité, parmi lesquels Ricardo et Nehuda, étaient impliqués dans une bagarre avec Joe Bédier, le maire de Saint-André, au restaurant de l'hôtel Le Créolia. "Une femme hystérique est venue à notre table et a dit à ma femme : 'Vous avez pris des photos ce n'est pas normal.' Je pensais qu'elle plaisantait, pas du tout. Ma femme a fini au sol avec des bonhommes baraqués sur elle. Moi j'ai pris des coups, je pensais que je n'allais pas m'en sortir", a-t-il raconté. Les parents de Laïa et la nounou de l'émission avaient rapidement dû quitter l'île et les candidats ont été exclus du tournage qui s'est finalement déroulé en République Dominicaine.

Sur les réseaux sociaux, Ricardo et Nehuda ont rapidement fait savoir qu'ils étaient les victimes dans cette affaire. Et, invité sur le plateau de Touche pas à mon poste mi-janvier, Raphaël Pépin, qui était sur place, a raconté ce qu'il s'était passé ce fameux jour. "La jeune femme qui fait partie de la production et qui fait 1,50 mètre a demandé au maire, sans savoir qui il était, de ne pas faire fuiter les photos et vidéos pour garder au maximum le secret sur le tournage. Il lui aurait répondu : 'On fait ce qu'on veut, tu n'es pas chez toi. Si on le veut on diffuse.' Nehuda est alors arrivée et a dit que ce n'est pas comme ça qu'on parle à une femme et ça a enchaîné avec des noms d'oiseaux", a raconté le compagnon de Tiffany. Un proche du couple, Benjamin Ulm, a quant à lui précisé que c'est le fils du maire qui a commencé à monter dans les tours. "De là, Ricardo vient la défendre, c'est logique. Surtout que ce sont deux hommes qui sont sur sa femme. Donc il veut juste les séparer et de là il y a un groupe de personnes qui se met à lui sauter dessus et à le rouer de coups. À un moment donné, il faut aussi revoir les versions !", a-t-il raconté.

A noter que la nouvelle saison des Vacances des Anges sera diffusée à partir du 29 mars sur NRJ12, à 18h15.