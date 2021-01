Les Anges : Altercation entre des candidats et un maire, décision radicale de la prod'

Avant même le coup d'envoi du tournage des Vacances des Anges de la télé-réalité 4 (NRJ12), des candidats sont exclus. Crise sanitaire liée à la Covid-19 oblige, c'est à la Réunion que nos candidats ont posé leurs bagages pour une nouvelle saison. Mais sur place, tout tourne mal comme le rapportent les médias locaux dimanche 10 janvier 2021. Une altercation a éclaté entre Joé Bédier, le maire de Saint-André, une commune de l'Est de l'île, venu fêter l'anniversaire de sa fille en famille, et plusieurs candidats. Parmi les impliqués, Ricardo Pinto, qui devait participer à l'émission avec son ex-compagne Nehuda.

Le maire Joé Bédier pris à partie par des candidats

Tout a commencé à cause d'une supposée photo. Le maire et ses proches étaient attablés au restaurant de l'hôtel Le Créolia, où sont logés les candidats. Un membre de la production est passé de table en table demander aux clients de l'établissement de ne pas prendre de photos ni de vidéos. C'est alors que le ton est monté entre des participants aux programme de télé-réalité et des familles présentes sur place. "Une femme hystérique est venue à notre table et a dit à ma femme : 'Vous avez pris des photos ce n'est pas normal'. Je pensais qu'elle plaisantait, pas du tout, raconte le maire. Ma femme a fini au sol avec des bonhommes baraqués sur elle. Moi j'ai pris des coups, je pensais que je n'allais pas m'en sortir."

Ricardo Pinto et les autres Anges agressifs ont finalement été calmés par des témoins. La police est ensuite arrivée sur les lieux et a déployé un important dispositif avant de placer les candidats concernés en garde à vue. Devant le commissariat, plusieurs Réunionnais manifestent leur mécontentement et réclament le départ des candidats de l'île. "Ces faits ont choqué la population", confie le commissaire Liard, en charge de l'affaire.

Ce lundi 11 janvier, Joé Bédier s'est exprimé sur Cnews et des vidéos de l'altercation ont été diffusées.