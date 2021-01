Nehuda a rompu avec Ricardo : il lui a "fait vivre un enfer"

Il y a cinq ans Ricardo et Nehuda, anciens Anges de la télé-réalité, vus récemment dans Les Marseillais, sont tombés fous amoureux. Une relation tumultueuse marquée par des disputes et des envies fréquentes de séparation. Les parents de la petite Laïa, 3 ans, sont finalement séparés. Une rupture qui serait la bonne comme l'a confié l'ex-participante de The Voice, sur Snapchat, le 3 janvier 2021.

"Je vois beaucoup de messages du style 'ça se voit qu'elle est mauvaise avec lui, qu'elle l'étouffe'. Je vais donc vous dire la vérité", commence la jeune femme. Et Nehuda avait visiblement besoin de vider son sac. Face à la caméra, elle raconte : "Ça fait cinq ans qu'on est ensemble, en cinq ans il y a eu des hauts et des bas. On a traversé des choses difficiles mais il y a toujours eu de l'amour. (...) Il y a eu des fautes des deux côtés mais des choses assez légères. C'est dans le comportement, on ne s'aimait pas de la bonne manière..." C'est alors que Nehuda a finalement choisi d'être plus précise. Ainsi a-t-elle carrément pointé du doigt Ricardo qui a commis "beaucoup d'erreurs" pendant des années. Elle donne d'ailleurs quelques exemples comme ses absences lorsqu'elle était enceinte ou le fait qu'il soit parti sur le tournage de Moundir et les apprentis aventuriers alors qu'elle avait accouché depuis une semaine. "Il y a d'autres choses que vous ne savez pas qui qui ont été blessantes. Pourtant, je suis restée avec lui. Ça fait cinq ans que ce n'est pas facile et que j'ai pardonné beaucoup de choses", poursuit-elle.

Précisant tout de même que Ricardo est "un père extraordinaire", Nehuda ajoute qu'il lui "en a fait voir de toutes les couleurs" et que du coup, il y a trois semaines, elle a pris la décision de le quitter : "Je lui ai parlé. Je lui ai dit que je voulais arrêter que j'étais prête. En cinq ans on a déjà dit des trucs comme ça alors il ne m'a pas prise au sérieux." Pourtant, cette fois cela semble définitif puisqu'ils ne se sont toujours pas remis ensemble comme elle l'explique. Ricardo semble l'avoir compris puisqu'il a, pour la première fois, reconnu avoir "fait vivre un enfer" et avoir "fait subir des choses ultra difficiles" à sa compagne qu'elle ne méritait pas.

Malgré tout, Nehuda admet être "dans le doute". Ricardo, lui, semble vouloir la récupérer et aimerait un autre enfant. "A voir s'il me reste assez d'amour pour lui pour lui donner une dernière chance", déclare-t-elle avant de paraître beaucoup plus distante. "Ça fait cinq ans que dans ma relation je prends sur moi, je porte ses fautes, que je me sens coupable de tout. Là c'est stop !"