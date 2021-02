Les Anges, Ricardo et Nehuda évincés : un couple emblématique les remplace, Greg Basso au casting ?

Ricardo Pinto et Nehuda ne font finalement pas partie du casting des Vacances des Anges 4 (NRJ12). La production a dû remplacer les deux candidats au pied levé. Et c'est un autre couple emblématique qui a été choisi. Cette saison pourrait aussi signer le retour d'un ex-participant phare que l'on n'a pas vu dans une émission depuis de nombreuses années.

L'émission de télé-réalité s'appelle Les Vacances des Anges. Mais on peut dire que le tournage de la saison 4 est loin d'être de tout repos. Mi-janvier, avant que le tournage ne débute, Ricardo Pinto et Nehuda auraient été impliqués dans une bagarre avec Joe Bédier, le maire de Saint-André. Face à la grosse polémique qui a suivi, la production et NRJ12 ont préféré ne pas mettre en boîte cette édition à la Réunion et a dû trouver un nouveau lieu.

Visés par une enquête judiciaire, Ricardo et Nehuda ont finalement été définitivement écartés du casting. La prod a donc dû trouver des remplaçants. Et ce sont Sarah Fraisou et son mari Ahmed qui ont été choisis pour participer au programme, tourné à Saint-Domingue, en République Dominicaine, depuis le lundi 8 février. Nul doute que les tourtereaux mettront du piment dans cette aventure grâce à leur caractère bien trempé. Ils seront accompagnés des ex Léana et Thomas, Maïssane ou Kévin Zampa.

Le 9 février, sur les réseaux sociaux, NRJ12 a en plus teasé la participation d'un nouveau candidat. On peut y découvrir un brun marcher sur la plage, vêtu d'une chemise blanche. "En attendant Les Vacances des Anges sur NRJ12, tentez de découvrir qui se cache derrière cette silhouette mystérieuse...", peut-on lire en légende.