Les Anges : Une date de tournage et une nouvelle destination avancée

Les candidats des Anges ne sont plus les bienvenus à la Réunion. Le 10 janvier 2021, une bagarre a éclaté entre certains d'entre eux et l'entourage du maire de Saint-André, Joé Bédier. Le tournage de la nouvelle et quatrième saison des Vacances des Anges n'avait alors pas encore commencé et il a finalement été décidé que les équipes du programme devaient toutes quitter les lieux. Depuis, les versions entre les candidats impliqués, dont Ricardo et Nehuda, et celle du maire divergent et sont à la Une des médias. Mais pour NRJ12, la chaîne qui doit diffuser l'émission de télé-réalité, et la société de production La Grosse Équipe, l'important est de sauver le tournage. D'après les premières informations du bloggeur Aqababe, celui-ci devrait débuter dans les prochaines semaines, soit à partir du 8 février. Et c'est la ville de Saint-Domingue en République Dominicaine qui aurait été choisie pour régler le problème.

Un changement de dernière minute risquant de faire perdre beaucoup d'argent à la boîte rachetée par Arthur comme l'a révélé le Parisien au cours du week-end. "Restait encore à démonter tout le matériel (caméras, micros, déco...) de la villa et exfiltrer les huit autres candidats ainsi que les cinquante membres de la production. Aux frais de la production, qui a ouvert un sinistre auprès des assurances. En jeu : des centaines de milliers d'euros", ont rapporté nos confrères.

Enfin, du côté du casting, rien n'est moins sûr concernant la participation de Ricardo et Nehuda. Cette dernière a pris la parole sur les réseaux sociaux en début de semaine pour évoquer la suite des événements. "On nous fait croire que peut-être mais normalement c'est mort pour nous, on avisera", a-t-elle déclaré, au grand dam de ses fans.