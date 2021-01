Les Anges à la Réunion : la production renonce au tournage, une somme astronomique perdue

L'affaire ne redore pas l'image de la télé-réalité. Le 10 janvier 2021, une bagarre a éclaté dans un restaurant de l'île de la Réunion entre des candidats des Anges et le maire de Saint-André, une commune de l'Est de l'île. Parmi les impliqués, Ricardo Pinto et sa compagne, la mère de sa fille Laïa (3 ans), Nehuda. Ces derniers ont rapidement été accusés d'être les responsables de l'altercation, à tort selon eux. Ils ont même été placés dix-sept heures en garde à vue. Après quoi, la production des Anges a décidé d'exclure Ricardo et Nehuda du tournage, lequel n'avait pas encore commencé.

Pour les Réunionnais, cette sentence n'est pas suffisante et, la maire de Saint-Gilles, où se trouve la villa des candidats, a finalement retiré son autorisation de tournage. De ce fait, la Grosse Équipe a renoncé à tourner la nouvelle saison des Anges sur l'île. "Les conditions de sérénité ne sont plus réunies", a-t-il été expliqué dans un communiqué officiel. "Il y avait des personnes torse nu avec des machettes dans la ville, prêtes à en découdre", a même confié un membre de l'équipe au Parisien.

Un changement de dernière minute qui risque de beaucoup coûter à la boîte rachetée par Arthur. "Restait encore à démonter tout le matériel (caméras, micros, déco...) de la villa et exfiltrer les huit autres candidats ainsi que les cinquante membres de la production. Aux frais de la production, qui a ouvert un sinistre auprès des assurances. En jeu : des centaines de milliers d'euros", rapportent nos confrères.

À Paris, où sont installés les bureaux de la chaîne NRJ 12, qui diffuse le programme, les réunions de crise se multiplient. Le défi est désormais de trouver une nouvelle destination pour le tournage afin de livrer dans les délais les premiers épisodes, attendus début mars. "Deux options sont sur la table : un nouveau tournage soit en Amérique du Sud, soit aux Caraïbes. La décision sera prise d'ici quelques jours, en fonction de la météo et des disponibilités", lit-on toujours sur Le Parisien.