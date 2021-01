Les Anges, la violente altercation : les candidats remis en liberté, mais l'enquête se poursuit

L'affaire fait grand bruit depuis le 10 janvier 2021. Avant même le début du tournage des Vacances des Anges 4 (NRJ12), à la Réunion, des candidats ont été impliqués dans une violente altercation avec Joé Bédier, le maire de Saint-André, une commune de l'Est de l'île de la Réunion. Après avoir été placés en garde à vue, ils ont été remis en liberté le 11 janvier dans l'après-midi.

Comme l'ont relayé nos confrères du Parisien, aucune charge n'a été retenue à l'encontre de Ricardo Pinto, son ex(?)-compagne Nehuda et la nounou des candidats. En revanche, la production des Vacances des Anges a préféré les exclure du tournage et a annoncé qu'ils devraient quitter l'île "dès la première heure".

Sans surprise, leur remise en liberté a fortement agacé le maire de Saint-André, Joe Bédier. "Donc on vient ici, on nous fracasse et on repart", s'est-il indigné à la télévision après avoir appris la nouvelle. Le procureur de la République Éric Tuffery a quant à lui déclaré : "Les investigations se poursuivent bien sûr" Car on le rappelle, une enquête pour violences volontaires en réunion a été ouverte dimanche après-midi.

Rappel des faits

L'altercation s'est déroulée au restaurant de l'hôtel Le Créolia, où sont logés les candidats de NRJ12. Le maire et ses proches étaient attablés et comme les autres clients, ils ont vu la nounou venir à leur table pour leur signifier de ne prendre aucune photo ou vidéo. C'est alors que le ton est monté entre des participants au programme de télé-réalité et des familles présentes sur place, dont celle de Joé Bédier. "Une femme hystérique est venue à notre table et a dit à ma femme : 'Vous avez pris des photos ce n'est pas normal.' Je pensais qu'elle plaisantait, pas du tout. Ma femme a fini au sol avec des bonhommes baraqués sur elle. Moi j'ai pris des coups, je pensais que je n'allais pas m'en sortir", a-t-il raconté. Après avoir été calmés, Ricardo et les autres concernés ont vu la police arriver et les principaux concernés ont été placés en garde à vue.

Plusieurs Réunionnais se sont alors rendus devant le commissariat pour faire part de leur mécontentement. Ils ont également réclamé le départ des candidats de l'île. La Grosse Equipe s'est donc rapidement exprimée par voie de communiqué. : "Le tournage de la nouvelle émission Les Anges de la télé-réalité débutera sans les candidats impliqués. La Grosse Equipe a pris connaissance, avec stupeur, d'un incident survenu sur le temps personnel des candidats, en dehors des conditions de tournage d'une nouvelle édition de l'émission Les Anges de la télé-réalité sur l'île de la Réunion. Le tournage de l'émission n'ayant pas encore démarré. Malgré son attachement à la présomption d'innocence, La Grosse Equipe condamne avec la plus grande fermeté toute forme de violence", pouvait-on notamment lire.

Un tournage qui n'aura pas lieu

Mais face à la gronde du maire et de nombreux habitants, qui ont parfois signé une pétition pour l'annulation de la télé-réalité, la production a finalement pris la décision de de ne pas tourner l'émission à la Réunion. "La santé et la sécurité de l'équipe de production, des candidats et de toutes les personnes impliquées dans le tournage est notre plus grande priorité. À la suite du récent incident, extérieur au tournage de l'émission Les Vacances des Anges, La Grosse Équipe constate que les conditions de sérénité ne sont plus réunies pour permettre un tournage de l'émission sur l'île de la Réunion", peut-on lire.