Ricardo et Nehuda complices peu après la rupture : le couple déjà reformé ?

Ricardo et Nehuda, c'est terminé. Du moins, c'est ce qu'a affirmé la jolie chanteuse révélée dans The Voice (TF1) sur Snapchat dimanche 3 janvier 2021. Mais depuis cette annonce de rupture, le couple, vu dans Les Anges de la télé-réalité et plus récemment Les Marseillais, continue de s'afficher ensemble sur les réseaux sociaux... De quoi semer le doute quant à un possible rabibochage.

Lundi 4 janvier et mardi 5 janvier 2021, Ricardo et Nehuda se sont affichés en duo pour une série de rendez-vous. C'est en couple qu'ils se sont rendus à l'institut Ayshbrow dans le 16e arrondissement de Paris. Au programme, une séance de détatouage pour lui et un soin du visage, un BB Glow. Tandis que la jolie brune se détendait en plein "soin embellisseur de peau qui permet d'obtenir un teint glowy pour votre base de maquillage" comme expliqué sur le site de la prestataire, Ricardo se faisait enlever la phrase "Un moment de douleur peut apporter une vie de bonheur", encrée sur ses côtes.

Au lendemain de cette première journée en institut, les parents de la petite Laïa (3 ans) se sont rendus au cabinet du dentiste David Chaouat, aux Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), chez lequel Nehuda a effectué un blanchiment. Ces rendez-vous étaient peut-être déjà prévus avant leur séparation, mais sur les réseaux sociaux, les followers des ex-amoureux se posent des questions...

Un retour de flammes pour Ricardo et Nehuda ?

Rappelons que Nehuda a été on ne peut plus claire : avec Ricardo, c'est fini depuis trois semaines. "Ça fait cinq ans qu'on est ensemble, en cinq ans il y a eu des hauts et des bas. On a traversé des choses difficiles mais il y a toujours eu de l'amour, avait-elle lancé. Il y a eu des fautes des deux côtés mais des choses assez légères. C'est dans le comportement, on ne s'aimait pas de la bonne manière..." La chanteuse, qui reconnait que Ricardo est "un père extraordinaire" pour Laïa, confie qu'il lui "en a fait voir de toutes les couleurs". Lui-même a reconnu lui avoir "fait vivre un enfer" et "fait subir des choses ultra difficiles".

Encore attachée à Ricardo, Nehuda se dit "dans le doute". De son côté, le brun ténébreux semble décidé à se faire pardonner et, pourquoi pas, agrandir la famille avec un deuxième enfant. "À voir s'il me reste assez d'amour pour lui donner une dernière chance", avait conclu la jeune maman. Affaire à suivre...