Arthur, roi de la télé-réalité : il s'offre La Grosse Équipe et Les Anges

Arthur est un véritable businessman. Sa société Satisfaction ! s'offre La Grosse Équipe, société qui produit Les Anges de la télé-réalité sur NRJ12. Une information annoncée vendredi 30 août 2019 aux équipes et relayée ce mercredi 4 septembre par nos confrères du Parisien.

D'après nos confrères, le célèbre animateur de TF1 a racheté les parts de Jérémy Michalak, Thibaut Vales et Alexandre Dos Santos (Zuméo), les trois créateurs de l'entreprise. En faisant l'acquisition de La Grosse Équipe, Arthur s'offre, en plus des Anges, les autres programmes de la société de production comme Les Mini-Sosies font leur show, Sexy Car Wash, Coup de jeune à Vegas : Les Ieuvs font leur show, Allô Nabilla, Les Incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie ou encore Friends Trip. Arthur, via Satisfaction !, devient le premier producteur de télé-réalité en France. Rappelons qu'en 2018, sa boîte avait déjà racheté Ah ! Production. Les programmes La villa des coeurs brisés, La bataille des couples ou encore la JLC Family lui appartiennent donc.

Une annonce qui survient alors que NRJ12 et la production s'apprêtent à tourner la douzième saison des Anges de la télé-réalité, émission phare qui vient d'être renouvelée pour deux éditions. Plus encore, cette acquisition de La Grosse Équipe semble logique pour Arthur : en mai dernier, l'animateur de 53 ans annonçait être devenu le patron de We Events, agence spécialisée sur les influenceurs digitaux qui collabore avec de nombreux candidats de télé-réalité.