Marjolaine Bui (Greg le millionnaire) : Son frère, un politique à succès à l'étranger

Ted Bui réussit dans la politique, Marjolaine Bui brille dans un autre domaine

Sur son site officiel, Ted Bui se présente à ses électeurs. "En tant que mari d'une merveilleuse épouse et père de quatre enfants, je prends soin de Fountain Valley et de ses quartiers sûrs pour la sécurité de ma famille. Fountain Valley a bâti sa réputation. 'Un endroit agréable où vivre', grâce à un leadership visionnaire. Comme beaucoup d'entre vous, je veux que mes enfants grandissent dans une ville propre et sûre. C'est pourquoi nous avons besoin d'une voix forte à la mairie qui se battra pour préserver cette qualité de vie, mais de nombreux problèmes menacent notre mode de vie ", peut-on lire.

Ted Bui est aujourd'hui maire de Fountain Valley, et Marjolaine Bui s'épanouit dans un autre domaine que la politique. En octobre 2020, dans Touche pas à mon poste, la belle racontait son parcours. Après avoir été major de promo quand elle a passé un BTS professions immobilières, la jeune femme a travaillé en agence... et a créé la sienne. "J'ai ouvert mon agence immobilière dans le 8e, au parc Monceau. Aujourd'hui, je gère une équipe de dix commerciaux. J'ai l'objectif d'en mettre quinze. Ce n'est pas facile", confiait-elle. Côté vie privée, elle est en couple avec un certain Anthony, déjà papa de trois enfants, et maman d'un jeune Shaï (10 ans).