Benoît Dubois en couple avec un célèbre animateur ? Une "rumeur déplacée"...

Dans la Maison des secrets, Benoit Dubois a fait sensation de par sa bonne humeur et son humour. L'ancien coiffeur est d'ailleurs ressorti grand gagnant de Secret Story 4, en 2010. Depuis, il s'est fait une place dans le paysage audiovisuel français comme chroniqueur télé et même animateur. S'il est désormais exposé, il fait toutefois attention à préserver son intimité. Sa vie amoureuse reste alors un mystère. Mais d'après certaines rumeurs, Benoit Dubois aurait été en couple avec un célèbre animateur...

Un an après sa victoire, en 2011, le jeune blond a rejoint l'équipe du Mag de NRJ12, émission qui traite de l'actualité télé-réalité et présentée par Matthieu Delormeau. L'animateur a pris sa nouvelle recrue sous son aile et une belle amitié est née entre les deux hommes. À l'antenne comme hors caméras, le duo se montre complice. En effet, ils ont été vu à plusieurs reprises en vacances ensemble. Eau turquoise et plage de sable fin en Thaïlande ou même lors d'une balade en forêt, Benoit Dubois et Matthieu Delormeau ne se quittaient plus. De quoi alimenter les rumeurs les disant plus que copains...

Ils sont tous les deux plutôt secrets sur leur vie amoureuse mais face aux nombreuses interrogations quant à la nature de leur relation, Benoit Dubois s'était exprimé. "Cette rumeur est déplacée. Il faut savoir que Matthieu Delormeau est un intime et nous sommes allés à la cueillette aux glands en forêt", avait-il déclaré avec humour sur le plateau de NRJ12 en septembre 2016. Et d'ajouter à la même période : "Matthieu est un ami, je connais très bien sa famille. Régulièrement, il m'invite chez ses parents et on s'éclate, voilà." Malgré ces mises au point, les rumeurs persistaient.

De son côté, Matthieu Delormeau ne s'est pas exprimé sur son supposé couple avec Benoit Dubois. Toutefois, en 2015, il a, lors d'un entretien accordé à nos confrères du magazine Gala, indiqué ne pas avoir trouvé sa moitié. "Les quelques fois où j'ai essayé, ça n'a pas marché car mon boulot prenait trop de place", avait-il alors confié.