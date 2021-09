Cécilia Cara séparée d'Arthur Jugnot : des parents en bons termes pour leur fils Célestin

Le monde l'a découverte en 2001, au bras de Damien Sargue, dans la comédie musicale Roméo et Juliette, de la haine à l'amour. Le duo se retrouve d'ailleurs sur scène, le 30 septembre 2021, dans l'émission 300 choeurs, diffusée sur France 3. Mais celui qui a fait battre le coeur de Cécilia Cara pendant de nombreuses années n'est pas du genre à chanter la sérénade. Son compagnon de longue date, c'est Arthur Jugnot, le fils de l'acteur Gérard Jugnot. Et les tourtereaux ont même eu un garçon, prénommé Célestin, en 2013... année où ils se sont officiellement pacsés.

Ce chapitre a hélas pris fin après 14 années de vie commune. C'est dans les colonnes du magazine Ici Paris que Cécilia Cara avait officialisé cette rupture en juillet 2020. "Peu de gens le savent, mais je suis séparée d'Arthur, expliquait-elle en toute simplicité. Cela fait quelque temps déjà." Les deux artistes étaient restés extrêmement discrets à propos de leur idylle, quand celle-ci était encore d'actualité. C'est avec la même pudeur qu'ils ont gardé leur séparation pour eux.

On vit dans une discrétion, on a une vie privée comme tout le monde

Evidemment, pour le bien du petit Célestin, Cécilia Cara et Arthur Jugnot sont restés en bons termes. "On s'est toujours arrangés pour agir au mieux dans l'intérêt de notre enfant", ajoutait-elle auprès d'Ici Paris. Impossible de savoir, en revanche, si elle a retrouvé l'amour depuis la fin de cette histoire. Questionnée récemment sur la manière dont elle gère sa célébrité quand elle est en couple, par Evelyne Thomas sur Non Stop People, la chanteuse de 37 ans a savamment contourné l'affaire.

"Je n'ai jamais eu de difficultés à ce niveau-là, parce que c'est notre métier, parce que la vie privée, c'est la vie privée, c'est comme tout le monde. Il n'y a pas de différences, a-t-elle répondu. On vit comme tout le monde. On vit dans une discrétion, on a une vie privée comme tout le monde donc non, je n'ai pas ressenti de difficultés à gérer ça." Arthur Jugnot aurait refait sa vie, depuis, avec une comédienne de la série Plus belle la vie. La belle Juliette serait-elle en recherche de son Roméo ?

Retrouvez Cécilia Cara dans l'émission "300 choeurs", sur France 3, le 30 septembre 2021.