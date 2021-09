Cécilia Cara retrouve Damien Sargue sur scène, 19 ans après la fin de Roméo et Juliette !

Ils sont, pour toujours, les roi et reine du monde. Fut un temps où Cécilia Cara et Damien Sargue, nichés dans les bras l'un de l'autre, représentaient le comble de l'amour et du drame en incarnant Roméo et Juliette dans la comédie musicale du même nom. Et s'ils n'ont pas chanté en collants et costume d'époque, ensemble, depuis la fin de l'année 2002 - Joy Esther avait fini par prendre la relève lors du retour du show en 2010 -, il semblerait que nos deux compères aient eu la chance de fouler, à nouveau, les planches côte à côte.