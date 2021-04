Cécilia Cara nue : superbe photo pour annoncer une bonne nouvelle

A 36 ans, Cécilia Cara prépare son retour dans la musique avec un nouvel album sur lequel elle a longtemps travaillé. Pour annoncer son come back, elle en a dévoilé la pochette et le moins que l'on puisse dire c'est qu'on ne s'attendait pas à la retrouver... dans le plus simple appareil.

Sur son compte Instagram, le 13 avril 2021, Cécilia Cara a donc posté la pochette de son prochain disque et a commenté en légende : "J'ai la joie immense de vous annoncer la sortie de mon album PARIS-BOGOTA le 21 mai 2021 ! Vous pouvez dès à présent le précommander sur le site de la FNAC." Sur cette pochette, l'ancienne star de la comédie musicale culte Roméo et Juliette apparait donc toute nue, avec une ample crinière crantée tombant jusqu'au creux des reins et le corps caché par des motifs peints. Un come back que lequel elle travaille depuis 2018 comme elle l'avait expliqué au micro de Purepeople lorsqu'elle se produisait alors dans le spectacle Enooormes.