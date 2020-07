Cécilia Cara et Arthur Jugnot séparés : "On a refait nos vies"

Grande nouvelle pour les nostalgiques de la comédie musicale Roméo et Juliette ! L'interprète du rôle principal, Cécilia Cara, est sur le point d'opérer son grand retour en musique. Lors d'un entretien accordé à Ici Paris et paru ce mercredi 29 juillet 2020, elle a accepté de parler de son nouveau projet à venir, qui aura beaucoup d'influences d'Amérique du Sud. "Ça fait plus de dix ans que j'ai envie de sortir un album aux sonorités latines. J'ai des origines espagnoles de par ma grand-mère et j'ai toujours aimé chanter dans cette langue. Cette musique me fait vibrer depuis que je suis toute petite", a-t-elle confié.

Une nouvelle aventure commence pour Cécilia Cara, qu'elle entame sans celui qui partageait sa vie depuis 2006, Arthur Jugnot. En effet, l'ex-complice de Damien Sargue a révélé sa rupture avec le fils de l'acteur Gérard Jugnot : "Peu de gens le savent, mais je suis séparée d'Arthur. Cela fait quelque temps déjà." Cécilia Cara explique toutefois qu'elle continue d'entretenir de bonnes relations avec son désormais ex, notamment pour le bien-être de leur fils, Célestin (né en 2013). "On s'entend très bien et on a refait nos vies. Avec Arthur, on a vécu une très grande histoire d'amour et on a été tous les deux suffisamment intelligents pour faire en sorte qu'elle se termine bien. On s'est toujours arrangés pour agir au mieux dans l'intérêt de notre enfant", ajoute-t-elle.

Elle ne dit rien du nouvel élu de son coeur, mais Cécilia Cara n'exclut en tout cas pas l'idée d'avoir un autre enfant un jour, même si pour l'heure, elle souhaite se consacrer à sa musique. "Ce n'est pas impossible. J'adore les enfants, je suis une véritable maman poule, alors je me dis pourquoi pas...", a-t-elle reconnu.

Cécilia Cara et Arthur Jugnot se sont rencontrés il y a quatorze ans sur les planches de théâtre. De 2006 à 2008, ils se sont donné la réplique dans La Soeur de Jerry King, d'abord au festival d'Avignon, puis à Paris avant de partir en tournée dans toute la France.