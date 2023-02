Cécilia Cara et Damien Sargue ont-il été en couple ? Leurs conjoints "pourraient être jaloux"...

Ils ont incarné les amants maudits de William Shakespeare au début des années 2000 dans des conditions pas toujours faciles... mais ils s'apprêtent à rechanter les plus grands titres de l'adaptation de Gérard Presgurvic, Roméo et Juliette, de l'amour à la haine. Cécilia Cara et Damien Sargue vont d'abord enfiler leurs costumes à Taïwan. Ils intégreront ensuite, au mois de mars 2023, la tournée du spectacle Les Comédies musicales : le concert. Jouer les amoureux les plus légendaires de l'Histoire, fatalement, ça rapproche. Mais les deux chanteurs ont-ils craqué pour autant ?

Tout le monde se le demande, même nous !

"C'est la grande question, ça ! Tout le monde se le demande, même nous !", plaisante Cécilia Cara dans les colonnes du magazine Ici Paris. "Pas encore ! On a toujours pris soin l'un de l'autre, ajoute Damien Sargue. C'est peut-être parce qu'on n'a pas consommé qu'on est aussi proches depuis vingt ans. Et qu'on ne s'est jamais engueulés." Les deux complices semblent, effectivement, ravis à l'idée de remonter ensemble sur scène. Ils connaissent, d'ailleurs, tout de la vie privée l'un de l'autre.

Ils ne sont pas jaloux

Damien Sargue, qui a déjà été en couple avec une partenaire de scène - Joy Esther, qui avait elle aussi incarné Juliette - est aujourd'hui marié avec Emilie Sudre, avec qui il a eu une petite fille, Billie, il y a 9 ans. Quant à Cécilia Cara, elle est maman d'un garçon, baptisé Célestin, qu'elle a eu en 2013 avec son ex, l'acteur Arthur Jugnot. Elle n'est, d'ailleurs, plus du tout un coeur à prendre. "Ma femme est danseuse et le chéri de Cécilia est comédien. Donc ils nous comprennent. Et ils ne sont pas jaloux", assure notre beau Roméo. "Ils pourraient l'être, car on joue des amants et qu'on est sans cesse collés l'un à l'autre, souligne Cécilia Cara. Même mon petit garçon comprend. J'essaie de limiter la durée de mes déplacements ou de l'emmener avec moi quand je suis sur scène..."

