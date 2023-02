Cécilia Cara : Pied cassé, piqûres de cortisone... elle dit tout de la face cachée de Roméo et Juliette !

Ils vont s'envoler en direction de Taïwan pour retrouver les rôles de Roméo et Juliette. Ensuite, au mois de mars, Cécilia Cara et Damien Sargue monteront sur scène, en France, dans le cadre de la tournée Les Comédies musicales : le concert. Il faut croire que les célèbres artistes ont adoré leur expérience des années 2000, puisqu'ils continuent à la faire vivre en 2023. Et pourtant. Au tout début de l'aventure, Cécilia Cara n'avait que 15 ans et elle conserve quelques souvenirs mouvementés de cette époque.

Dès les premières télés, ça a été un raz-de-marée

"On a été choisis en 1999 et pendant un an et demi, on a enregistré le disque et travaillé en huis clos, rappelle Cécilia Cara à Ici Paris. Dès les premières télés, ça a été un raz-de-marée. On s'en est rendu compte en sortant dans la rue. On n'avait pas encire commencé à répéter que le palais des congrès de Paris était plein pour trois mois." Pendant 4 ans, Damien Sargue et son acolyte ont systématiquement dû se déplacer avec des gardes du corps. A coup de sept shows de 3h15 par semaine, dont deux le samedi, le binôme a souvent frôlé la catastrophe, physiquement et mentalement.

Je me souviens avoir joué avec un pied cassé

"L'année de mes 17 ans, j'en ai donné 297, se souvient l'ancienne compagne d'Arthur Jugnot. Et pour qu'on ne joue pas, il fallait vraiment qu'on soit au bord du coma. Je me souviens avoir joué avec un pied cassé et un épanchement de synovie pendant une semaine... j'ai repris le spectacle avec des béquilles, on a dû adapter la chorégraphie." "Le 25 janvier 2001, pour la générale de presse, on avait la grippe tous les deux, avec 40°C de fièvre, ajoute Damien Sargue. On nous a fait une piqûre de cortisone et de vitamines C dans les fesses et on nous a dit : 'Allez, montez sur scène et allez chanter !' Mais la mémoire est bien faite : on oublie tous ces moments pour ne garder que les bons."

C'est effectivement en l'honneur de ces bons souvenirs que Cécilia Cara et Damien Sargue acceptent d'interpréter ce même répertoire plus de vingt ans après la fin du spectacle. Ils auraient pourtant pu, facilement, passer De l'amour à la haine assez facilement en pensant au spectacle...

