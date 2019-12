Damien Sargue et Cécilia Cara se retrouvent, 17 ans après Roméo et Juliette

Apprêtez-vous à écouter Les Rois du monde en boucle pendant deux semaines. Sur Instagram, Damien Sargue a partagé une photographie en la charmante compagnie de Cécilia Cara, la seule, l'unique, sa première partenaire de jeu dans la comédie musicale Roméo et Juliette, de la haine à l'amour. Pendant deux années, ils sont montés si haut, ont touché ensemble les ailes des oiseaux, jusqu'à ce que la belle chanteuse décide de s'envoler vers d'autres horizons. Lors du retour du show en 2010, elle avait été remplacée par Joy Esther – Nos chers voisins –, repérée dans Belles belles belles quelques années auparavant. "Quel bonheur de retrouver ma Cécilia", écrit-il sur son compte Instagram.

S'ils étaient à un même endroit, à un même moment, c'était loin d'être le fruit du hasard. Damien Sargue et Cécilia Cara sont remontés sur scène à l'occasion d'une prestation musicale intitulée Un monde de comédies musicales, un événement organisé par Evidence Productions. A leurs côtés, des personnalités de la scène musicale française qui ont, elles aussi, brillé sur les planches dans des spectacles similaires : Priscilla Betti - Flashdance –, Ginie Line – Les dix commandements, Dracula – et Jérémy Charvet – Le soldat rose, Timéo. Damien Sargue et Cécilia Cara ont, eux-mêmes, participé à d'autres aventures. L'un était Aramis dans Les trois mousquetaires, l'autre a chanté de sa voix de cristal dans Grease et Le Fantôme de l'opéra.