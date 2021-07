Damien Sargue heureux avec sa femme : rare photo de leur fille pour leurs 5 ans d'amour !

Il paraît qu'aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ce n'est pas Damien Sargue qui dira le contraire. Lui qui le clamait haut et fort sur les scènes du monde entier à l'époque de la comédie musicale Roméo et Juliette semble toujours dirigé par les élans du coeur. Le samedi 10 juillet 2021, le chanteur de 40 ans a en tout cas partagé quelques tendres photographies, non pas auprès de Cécilia Cara, mais dans les bras de sa douce, son épouse, Émilie Sudre. Et pour cause, il s'agissait de l'anniversaire de leur amour. Voilà pourquoi l'artiste a agrémenté cette publication du chiffre "5" précédé d'un petit coeur...

Damien Sargue et Émilie Sudre ne sont pas les seuls à apparaître sur ces quelques images. Outre les bisous et moments de folie capturés puis distribués sur les réseaux sociaux, une photo, plus rare, a retenu toutes les attentions : celle de Billie-Rose, la fille du couple née le 30 janvier 2014. Evidemment, confidentialité et pudeur obligent, l'enfant de 6 ans n'est aperçu que de dos.