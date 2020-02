Damien Sargue, "pas majeur" quand il s'est mis en couple avec Hélène Ségara

Il fut une époque où Damien Sargue ne touchait pas les ailes des oiseaux que sur scène, avec Cécilia Cara dans Roméo et Juliette, de la haine à l'amour. Avant de devenir le triste héros de la famille Montaigu, le jeune chanteur avait obtenu le rôle de la doublure de Phoebus et Gringoire, respectivement interprétés dans Notre Dame de Paris par Patrick Fiori et Bruno Pelletier. Et c'est justement à cette occasion qu'il a trouvé l'amour, en croisant la route d'Hélène Ségara. "On a vécu une belle histoire ensemble, s'est-il souvenu sur le plateau de L'instant Deluxe, le 13 février 2020. Ça s'est fait comme deux personnes qui se rencontrent et d'un seul coup... il y a quelque chose qui se passe."

Hélène avait 27 ans, moi j'en avais 17

A l'époque, le couple a fait verser beaucoup d'encre. La différence d'âge qui séparait Damien Sargue d'Hélène Ségara n'était pas tout à fait acceptée par la société. "Aujourd'hui, ça ne me parait pas problématique, poursuit le chanteur. Ça s'est beaucoup démocratisé je pense. Hélène avait seulement 27 ans et moi j'en avais 17. Pas majeur et vacciné mais majorité sexuelle faite quoi !" Si la vie a fini par les séparer, après deux ans de romance, Damien Sargue se souvient d'un temps où il vivait une vie normale auprès de sa douce, à l'époque maman d'un fils de 7 ans. Une idylle validée par les parents du jeune homme, qui ont accueilli la nouvelle à bras ouverts...

Damien Sargue toujours en contact avec son ex

"Ce n'était pas compliqué parce qu'Hélène a toujours vécu un vie normale, conclut Damien Sargue. Il y avait des paparazzi mais ça ne nous empêchait pas de voyager, de bouger. De temps en temps on en voyait mais c'était comme ça." Comme quoi les deux artistes ne se sont pas quittés fâchés, ils entretiennent encore des relations amicales. Ils se sont même croisés à plusieurs occasions sur des plateaux télé. Mais lui habite en France, est papa d'une petite fille nommée Billie-Rose, et elle vit aux Etats-Unis, à Los Angeles. Le chapitre n'est pas clos, mais la page est tournée pour de bon...