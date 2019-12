Damien Sargue, rares confidences sur sa fille : "J'espère être un bon père"

Damien Sargue est de retour sur le devant de la scène. L'artiste culte, qui a porté la comédie musicale Roméo et Juliette et ses plus grands tubes, revient aujourd'hui avec un nouveau spectacle au concept accrocheur. Les 14 et 15 février prochains, il va entonner avec Prisca Demarez les plus grands titres des films de James Bond, accompagné de 50 musiciens, de Skyfall en passant par A view to a kill.

C'est pour en faire la promotion que Damien Sargue s'est confié dans les pages d'Ici Paris, dans le numéro paru le mercredi 18 décembre 2019. "C'est un peu particulier car ce sont des tubes internationaux, que tout le monde connaît. Repasser après ces compositeurs et chanteurs célèbres, ce n'est pas évident", a-t-il confié, avant de se livrer sur un côté bien plus intime de sa vie.

Damien Sargue jouit en effet d'une vie bien remplie, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Le chanteur est papa d'une petite Billie-Rose, qui fêtera ses 6 ans en janvier prochain. "J'espère être un bon papa, qui lui apporte un certain équilibre", indique-t-il.

Il se pourrait que la petite Billie ait déjà un avenir tout tracé, avec des parents artistes. "Évidemment ça l'intéresse beaucoup. Les chiens ne font pas des chats ! Elle voir aussi sa maman danser : ma femme, Emilie, est danseuse professionnelle depuis plus de vingt ans. Notre fille est plongée là-dedans depuis toujours. Je ne sais pas si elle sera artiste, mais elle a tout pour le devenir", explique l'acteur de 38 ans, qui l'emmène déjà en représentations. "Et puis, elle a l'habitude de nous accompagner sur la route. En tournée, on l'emmène souvent avec nous. On voyage ensemble", a-t-il ajouté.

Un spectacle qui s'annonce déjà comme un succès, une vie de famille épanouie et tranquille en région bordelaise... ne serait-il pas le moment d'offrir à Billie-Rose un petit frère ou une petite soeur ? "Non pas pour le moment", répond Damien Sargue.

Retrouvez l'interview de Damien Sargue en intégralité dans le numéro du 18 décembre 2019 d'Ici Paris.