Flavie Péan et Arthur Jugnot : un tendre baiser pour les jeunes mariés, l'actrice fière de son "gros" talent

Le 25 juin 2022, Flavie Péan et Arthur Jugnot se sont dit "oui" pour la vie au cours d'une cérémonie magique et féérique à Pont-de-Barret dans la Drôme provençale. Deux mois plus tard, les amoureux (et surtout Flavie) ont testé de nouvelles manières artistiques de se photographier. Sûrement époustouflée par ses photos de mariage - qu'elle avait dévoilées le 5 juillet dernier et où on découvrait qu'elle s'était mariée avec des baskets rouges tout comme Arthur Jugnot - la jeune femme a partagé son nouveau "talent" pour la photographie sur Instagram.

En balade avec son mari, elle a décidé de faire une prise de vue très artistique, comme une sorte de mise en abime, en se photographiant dans le rétroviseur de leur voiture vintage. "J'ai tenté un truc... Pas sûre de faire carrière dans la photo moi", ajoute-t-elle, un peu ironique. Sur un second cliché, Flavie Péan s'est photographiée en train d'embrasser son mari, le soleil placé juste au dessus de leurs têtes provoquant un effet de lumière sur les deux amoureux. "J'ai tenté un deuxième truc. Décidément... gros talent !", a-t-elle commenté, très fière.

Belle-maman de Célestin (fils d'Arthur Jugnot et de Cécilia Cara né le 28 mars 2013), le petit garçon était évidemment présent à leur mariage. Adorable, il était parfaitement assorti à son papa dans un magnifique costume bleu marine complété par une paire de baskets Nike rouges et blanches (tout comme sa belle-maman).