Flavie Péan : après le mariage avec Arthur Jugnot, elle s'éclate en Tunisie

Du beau monde pour leur union

Quelques instants plus tôt, Flavie et Arthur avaient effectué une arrivée très originale puisqu'ils avaient "débarqué dans un bateau pneumatique tracté par une Jeep" rapportait le Dauphiné, avant d'être accueillis par une "haie d'honneur" par leurs invités et une fanfare. L'actrice de Plus Belle La Vie avait opté pour une tenue à la hauteur de l'événement puisqu'elle portait une magnifique robe blanche de la créatrice Margaux Tardits. "Dans cette robe j'ai dansé, ri tellement, sauté de joie, couru de bonheur et volé d'amour, parce que vous avez été nombreux à me faire de magnifiques compliments..." écrivait-elle sur son compte Instagram après les festivités.

Une merveilleuse journée qu'elle a bien entendu passé aux côtés de son chéri, de ses amis, comme Ambroise Michel, mais aussi en compagnie de son beau-père Gérard Jugnot, qui était paré d'un sublime costume accompagné d'une paire de lunettes de soleil sur le nez. Le fils aîné d'Arthur Jugnot, Céléstin, né de sa précédente relation avec la chanteuse et actrice Cécilia Cara, était également présent pour cette fête. Il a notamment posé avec son papa et sa belle-mère, un cliché posté en story par la jeune mariée. Cette dernière a pris le soin de cacher le visage de Céléstin afin de préserver son anonymat.

Après plusieurs jours de fête, Flavie Péan s'offre donc actuellement quelques jours de vacances afin de recharger les batteries.