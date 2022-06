Mariage d'Arthur Jugnot et Flavie Péan : une star de "Plus belle la vie" de la noce !

Les petits plats ont été mis dans les grands ! Ce samedi 25 juin, l'acteur Arthur Jugnot et sa fiancée Flavie Péan, parée d'une sublime robe au dos nu, se sont dit "oui" à la mairie de Pont-de-Barret (dans la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes) aux alentours de 16h lors du mariage civil. Une union rythmée par le son de la fanfare mais aussi et surtout par une arrivée insolite. "Les deux futurs mariés ont débarqué dans un bateau pneumatique tracté par une Jeep" a rapporté le site du Dauphiné, en publiant au passage des photos de la cérémonie, qui s'est déroulée dans la discrétion la plus totale.

En revanche, en dehors de la mairie, la fête était totale et les invités n'ont pas hésité à partager des photos ainsi que des vidéos de l'évènement sur leurs réseaux sociaux. Parmi eux, beaucoup de personnalités du cinéma, comme le réalisateur Clément Michel, les acteurs Charlie Dupont et Tania Garbarski, sans oublier l'ancien collègue de Flavie Péan dans la série "Plus belle la vie", Ambroise Michel.

"Vive les mariés !"

Ce dernier, qui interprétait un lycéen de terminale puis un étudiant en médecine dans le programme, a partagé un cliché du couple dans sa story instagram avec pour commentaire "Vive les mariés !". Une attention remarquée par la jeune mariée, qui s'est empressée de reposter la photo sur ses réseaux.

En plus des amis, la famille du couple était également de la partie. L'acteur des Bronzés Gérard Jugnot , père du jeune marié, a été aperçu dans la foule en costume et lunettes de soleil sur le nez. Impossible en revanche de savoir s'il est venu avec sa femme Patricia ou pas. Arthur Jugnot quant à lui, en plus de sa femme, était venu avec son fils Célestin, né de son ancienne union avec la chanteuse et actrice Cécilia Cara. Le couple avait annoncé leur rupture en 2020, alors qu'il vivaient déjà séparément depuis cinq ans. Ils avaient insisté sur le fait qu'ils s'étaient quittés dans de très bon termes, afin de protéger leur enfant.

Depuis, le comédien nage dans le bonheur avec Flavie Péan, à qui il a donc dit "oui" pour la vie ce week-end. Félicitations aux jeunes mariés !