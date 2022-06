Mariage d'Arthur Jugnot avec Flavie Péan : Son père Gérard était-il présent à la fête ?

Après des années de bonheur auprès de Cécilia Cara, on apprenait qu'Arthur Jugnot et elles avaient malheureusement mis fin à leur couple. Mais le comédien et metteur en scène âgé de 41 ans a depuis retrouvé l'amour. Mieux encore : il s'est marié à sa nouvelle compagne, l'actrice Flavie Péan. Lors du grand jour, il a pu compter sur la présence de son célèbre papa.

Samedi 25 juin 2022, rendez-vous était donné à la mairie de Pont-de-Barret (dans la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes) aux alentours de 16h pour le mariage civil. Comme le rapporte le site du Dauphiné, qui publie au passage quelques photos de la cérémonie, "les deux futurs mariés ont débarqué dans un bateau pneumatique tracté par une Jeep" ! Ils ont été accueillis par leurs invités et une fanfare. Dans la foule, on pouvait notamment voir le comédien Gérard Jugnot, en costume et lunettes de soleil sur le nez. Ce dernier, dont on ne sait pas s'il avait fait le déplacement avec sa femme Patricia, était un père très fier et heureux pour son fils à en voir son marge sourire.

Gérard Jugnot, qui a déjà donné la réplique à Arthur notamment dans Les Bronzés 3, a donc désormais une nouvelle bru en la personne de Flavie Péan. Celle-ci, âgée de 38 ans, est aussi actrice (La Stagiaire, Tandem ou Crimes Parfaits). Et s'il compte bien l'accueillir dans la famille comme il se doit, ce n'est pour autant qu'il risque d'éliminer Cécilia Cara sa vie et pour cause : elle a fait de lui un heureux grand-père ! En effet, l'ex-couple a accueilli un petit Célestin en 2013.