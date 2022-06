Mariage d'Arthur Jugnot et Flavie Péan : La magnifique robe dos nu de la mariée !

C'est un mariage qui a visiblement régalé les invités présents. Ce samedi 25 juin 2022, Arthur Jugnot a épousé, dans la plus grande discrétion, sa compagne Flavie Péan, actrice révélée notamment dans Plus Belle La Vie. Et un des invités a partagé quelques moments inoubliables de ce mariage atypique. Une union rythmée par le son de la fanfare mais aussi par une arrivée insolite et la robe sexy de la mariée. En effet, le couple est arrivé à bord d'un zodiac, tiré par une voiture. Et ce n'est qu'une fois dos à eux que les invités ont pu remarquer à quel point la robe de Flavie Péan était à tomber.

En effet, l'épouse du fils de Gérard Jugnot a opté pour une robe au dos nu sensuel. Flavie Péan était resplendissante pour dire oui à l'homme de sa vie devant des amis survoltés, à en croire l'ambiance des vidéos partagées sur les réseaux sociaux par quelques rares privilégiés. Discrets depuis des années à propos de leurs sentiments, les tourtereaux sont passés à la vitesse supérieure en convolant ce week-end. Ils ne se sont jamais ouvertement exprimés au sujet de leur couple mais se connaissent pourtant, au moins, depuis l'année 2014.

Est-il resté en bons termes avec Cécilia Cara, son ex ?

Avant de craquer pour l'actrice de Plus Belle La Vie, Arthur Jugnot a été en couple avec notamment Cécilia Cara, mère de son fils Célestin. L'ancien couple est resté en bons termes pour le bonheur de leur fils. Au sujet de ce dernier, le désormais jeune marié Arthur Jugnot s'était quelque peu épanché au micro d'Europe 1. "Il est déjà complètement pitre", a fait savoir le papa fier. Il a d'ailleurs fait savoir qu'il pourrait le faire jouer "dans plein de trucs, dans des films". Arthur Jugnot ne lui met pas la moindre pression mais semble vraiment épanoui à l'idée de lui avoir transmis l'amour de son métier. "Ça veut dire que je lui ai donné envie de faire un métier, que je lui ai donné un joli exemple", a-t-il précisé.

En 2020 son ex Cécilia Cara créé la surprise en annonçant leur séparation, après 14 ans d'amour. "Peu de gens le savent, mais je suis séparée d'Arthur. Cela fait quelque temps déjà", avait-elle livré à Ici Paris. Depuis, Arthur Jugnot a refait sa vie et vient de sceller son amour avec sa compagne Flavie Péan.