Arthur Jugnot séparé de Cécilia Cara : rares confidences sur leur fils Célestin, "déjà complètement pitre"

À partir du 21 janvier 2022, Arthur Jugnot remonte sur les planches. Le comédien de 41 ans a signé pour une nouvelle pièce intitulée Black comedy, dans laquelle il donne notamment la réplique à Mélanie Page. La troupe se produira au Théâtre du Splendid à Paris. Arthur Jugnot était invité à défendre sa pièce au micro d'Europe 1 samedi 15 janvier, dans l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Mais ce n'est pas tout, puisque le fils de Gérard Jugnot a profité de son passage pour donner des nouvelles de son fils Célestin (8 ans), né de sa relation passée avec Cécilia Cara.

D'après son papa, le jeune Célestin aurait déjà tout pour faire carrière dans la comédie. "Il est déjà complètement pitre", a assuré Arthur Jugnot. Ce dernier se laisse alors aller à imaginer qu'il pourrait le faire participer "dans plein de trucs, dans des films". Le tout sans aucune pression car Célestin doit surtout être un "enfant qui s'amuse comme un enfant". Arthur Jugnot promet en tout cas de le soutenir si son fils se destinait à une vie d'artiste. "Et puis tout d'un coup, quand il aura grandi, s'il se dit : 'Tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de raconter des histoires', et pour les bonnes raisons, et bien super. Ça veut dire que je lui ai donné envie de faire un métier, que je lui ai donné un joli exemple." Célestin a pleinement l'occasion de voir son père à l'oeuvre en assistant à ses pièces de théâtre. "J'espère qu'à travers mon travail, il grandira le plus heureux possible."

Pour rappel, c'est en 2020 que son ex Cécilia Cara a créé la surprise en annonçant leur séparation, après 14 ans d'amour. "Peu de gens le savent, mais je suis séparée d'Arthur. Cela fait quelque temps déjà", confiait-elle à Ici Paris révélant au passage que chacun avait refait sa vie. Il semblerait en effet qu'Arthur Jugnot ait craqué pour une actrice de Plus belle la vie... Sur les réseaux sociaux, mais aussi à l'occasion de sorties publiques, il est apparu très proche de Flavie Péan, l'interprète de Victoire Lissajoux dans la fiction de France 3 depuis 2008. Aucun des deux ne s'est toutefois confié sur la nature de cette relation.