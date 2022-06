Arthur Jugnot a épousé une actrice de Plus belle la vie, photo de la cérémonie secrète !

Discrets depuis des années à propos de leurs sentiments, les tourtereaux sont passés à la vitesse supérieure ! Le samedi 25 juin 2022, Arthur Jugnot a épousé, dans la plus grande discrétion, sa compagne Flavie Péan. Ni l'un ni l'autre n'a évoqué le sujet publiquement. Heureusement, l'un des invités a partagé une photographie du couple, sur les réseaux sociaux, en tenue d'épousailles, à la sortie de la mairie. Il s'agit d'un confrère et ami, le comédien et agent Julien Personnaz.

Arthur Jugnot et Flavie Péan ne se sont jamais ouvertement exprimés au sujet de leur couple. Ils se connaissent pourtant, au moins, depuis l'année 2014. Outre les mariages auxquels ils ont assisté ensemble, les soirées entre amis, les vacances passées non loin l'un de l'autre, ces deux-là se sont plusieurs fois donnés la réplique au théâtre. Ils ont joué, main dans la main, dans Père ou Fils, dans A gauche en sortant de l'ascenseur, et ils ont même écrit une pièce à quatre mains intitulée Saint-Exupéry - Le Mystère de l'aviateur. Des projets communs, ils en avaient visiblement plein la tête !

Avant de s'épanouir auprès de l'héroïne de Plus belle la vie - Flavie Péan a incarné, sur France 3, Victoire Lissajoux puis Mathilde Vasquez - Arthur Jugnot a aimé, tendrement, la chanteuse Cécilia Cara. Les deux artistes avaient eu, ensemble, un fils baptisé Célestin, et c'est notamment pour lui qu'ils sont restés en excellents termes. "On s'est toujours arrangés pour agir au mieux dans l'intérêt de notre enfant", expliquait-elle auprès d'Ici Paris. C'est Cécilia, d'ailleurs, qui avait annoncé leur rupture avec un peu de retard, en 2020, alors qu'ils étaient séparés, en réalité, depuis déjà 5 ans. "Peu de gens le savent, mais je suis séparée d'Arthur. Cela fait quelque temps déjà", confiait-elle à Ici Paris. Si la bonne entente est encore de rigueur entre eux, on ignore, en revanche, si elle faisait partie de la liste des invités du mariage, ce samedi 25 juin 2022...