Arthur Jugnot marié : rare cliché avec son fils Célestin, il a bien grandi !

Arthur Jugnot, le fils de Gérard, nage actuellement en plein bonheur ! Le samedi 25 juin 2022, il a épousé Flavie Péan, la célèbre actrice de la série Plus belle la vie, au terme d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'abri des regards et des caméras, dans le sud de la France. Une discrétion à l'image de leur couple, puisque les deux tourtereaux ont pour habitude de ne pas s'étaler sur leur vie privée. Ils préfèrent s'afficher ensemble d'un point de vue professionnel en se donnant la réplique au théâtre comme dans Père ou Fils ou dans À gauche en sortant de l'ascenseur. Sans oublier la pièce qu'ils ont co-écrite à deux, intitulée Saint-Exupéry - Le Mystère de l'aviateur.

Mais l'acteur n'a jamais caché son ancienne vie, et notamment sa relation avec la chanteuse et actrice Cécilia Cara, la mère de son fils Célestin, né le 28 mars 2013. Ce dernier, actuellement âgé de 9 ans, n'aurait manqué pour rien au monde le mariage de son papa, samedi dernier. La soeur de Flavie Péan a partagé en story Instagram un cliché du couple sur lequel on aperçoit le petit garçon, le visage caché par un emoji, dans les bras de son père et assorti à lui dans un magnifique costume bleu marine complété par une paire de baskets Nike rouges et blanches. Une photo repostée il y a quelques heures par la jeune mariée.

Un enfant déjà "complètement pitre"

Heureusement pour Célestin, ses deux parents sont restés en excellents termes, notamment dans son intérêt à lui. "On s'est toujours arrangés pour agir au mieux dans l'intérêt de notre enfant", expliquait sa mère auprès d'Ici Paris. C'est elle d'ailleurs, qui avait annoncé leur rupture avec un peu de retard, en 2020, alors qu'ils étaient séparés, en réalité, depuis déjà 5 ans. "Peu de gens le savent, mais je suis séparée d'Arthur. Cela fait quelque temps déjà" avait-elle expliqué.

Quoiqu'il en soit, Célestin est donc bien entouré, lui qui est "déjà complètement pitre" comme l'a révélé son père, au micro d'Europe 1 en janvier dernier, qui le verrait bien suivre ses traces en devenant comédien. "J'espère qu'à travers mon travail, il grandira le plus heureux possible " a t-il également expliqué, en ajoutant être prêt à le faire participer "dans plein de trucs, dans des films", sans pour autant lui mettre une quelconque pression.