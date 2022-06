Mariage d'Arthur Jugnot et Flavie Péan : tous les détails de la belle cérémonie romantique et festive

A 41 ans, Arthur Jugnot s'est marié à la charmante Flavie Péan (Plus Belle La Vie, La stagiaire...), le 25 juin à Pont-de-Barret (Drôme). Une cérémonie sous le soleil estival en présence notamment de Gérard Jugnot, le père du marié. Nos confrères du Dauphiné apportent quelques détails sur cette union inoubliable pour le discret couple.

Arthur Jugnot et Flavie Péan - superbe en robe dos nu - se sont mariés civilement aux alentours de 16h et c'est le maire, Robert Palluel, qui a officié. Ils étaient arrivés à bord d'un bateau pneumatique tiré par une Jeep ! Quelques minutes plus tard, le moment était venu de poursuivre la journée. "A la sortie de la mairie, une haie d'honneur d'invités reprenant le refrain d'Un homme et une femme, le film de Lelouch [l'acteur Jean-Louis Trintignant, star du film, est récemment décédé, ndlr], a ovationné les mariés", peut-on lire. Un moment romantique pour les jeunes mariés qui ont ensuite rapidement été happés par une ambiance ultra festive puisqu'une fanfare de cinq musiciens - celle des Couche-tard - a alors commencé à se produire pour accompagner tout le petit groupe vers la suite des festivités, à pied.

Rendez-vous était donné pour le dîner à la guinguette La Fontaine minérale, "installée sur un site bucolique en bordure du Roubion", pour manger et danser. Un établissement plein de charme entre grande verrière, arbres décorés de guirlandes lumineuses et tables installées au plein air. Arthur Jugnot et Flavie Péan ont choisi de se marier dans ce petit village de la Drôme provençale car le comédien est ami avec la propriétaire des lieux, comédienne de formation, Jeanne Courrier. Le couple a pu faire la fête avec de nombreux invités parmi lesquels quelques VIP comme Laurent Ournac (Camping Paradis) ou Yannik Mazzilli (Scènes de ménages).

Pour rappel, Artur Jugnot a longtemps partagé sa vie avec la chanteuse Cécilia Cara. Ensemble, ils sont devenus parents d'un petit garçon prénommé Célestin (9 ans) et ont annoncé leur rupture que très tardivement, en 2020. Nul doute qu'ils gardent de bonnes relations pour le bien de leur fils.